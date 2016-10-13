 ‘Sneijder’i sonra açıklarız’ – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Sneijder’i sonra açıklarız’

    ‘Sneijder’i sonra açıklarız’
    Kulüp doktoru Yener İnce, Belarus maçında sakatlanan Wesley Sneijder ile ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi. İnce "Sneijder G.Birliği maçında oynamayacak. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceğini açıklayacağız" dedi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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