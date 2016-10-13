‘Sneijder’i sonra açıklarız’

Kulüp doktoru Yener İnce, Belarus maçında sakatlanan Wesley Sneijder ile ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi. İnce "Sneijder G.Birliği maçında oynamayacak. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceğini açıklayacağız" dedi.