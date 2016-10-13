 Potaya takviye – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Potaya takviye

    Potaya takviye
    Cimbom'dan potaya takviye. Kadın Basketbol Takımı 17 yaşındaki Boşnak oyuncu Melisa Brcaninovic ile anlaşma sağladı. 2015 yılında Bosna Basketbol Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilen Melisa 1.92 cm. boyunda ve 4 numara pozisyonunda oynuyor.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:36
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