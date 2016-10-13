Cimbom'dan potaya takviye. Kadın Basketbol Takımı 17 yaşındaki Boşnak oyuncu Melisa Brcaninovic ile anlaşma sağladı. 2015 yılında Bosna Basketbol Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilen Melisa 1.92 cm. boyunda ve 4 numara pozisyonunda oynuyor.