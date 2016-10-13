Okuluna 600 bin lira kazandırdı

Mesleki eğitimin geliştirilmesi hedefiyle; Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası'nın imzaladıkları protokolle pilot bölge olarak İstanbul'da hayata geçen "Okul-Sanayi İşbirliği/İstanbul Modeli" projesine ilk destek veren sivil toplum örgütü olan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) proje kapsamında; Levski Sofya maçında sahaya çıkarak sarı-kırmızılı takımın en genç oyuncusu olarak tarihe geçen ve tüm dünyada haber konusu olan 14 yaşındaki Mustafa Kapı'nın da okuduğu okul olan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 600 bin TL değerinde plastik işleme makinesi ve ekipman bağışı ile ikinci büyük katkısını yaptı.

Sanayiciden Mustafa'ya öğüt: "Sürdürülebilir başarı için sıkı çalışmaya devam!"

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Protokol İmza ve Bağış Töreni"ne katılan okulun öğrencilerinden Mustafa Kapı ile özel olarak tanışan PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür; futbol tarihine geçen ve henüz 14 yaşında olan Mustafa Kapı'yı tebrik etti.

Reha Gür, "Fenerbahçeliyim ama diğer takımlarda başarıyla, layıkıyla görevini yapan sporcuları çok severim. Genç bir yetenek olarak seni, başarılarını takip ediyorum. Yetenek tabii ki önemli ama bir yere kadar; çok çalışmadan hiçbir alanda sürdürülebilir başarı olmaz. Her işte çok başarılı olmanın ilk yolu çok çalışmak... Geçmişten bugüne birçok yetenek futbol dünyasına geldi ama çok çalışmaya, disiplinli yaşamaya devam etmedikleri için silinip gittiler. Onlar gibi olmaman için çok disiplinli ve sıkı çalışmaya devam etmelisin. Başarılarının devamını diliyorum. Bu okulda okuyan senin ve arkadaşlarının eğitim hayatında da, yarınki iş yaşamınızda da başarılı olmanız için biz bugün buradayız. Son teknolojiyi içeren plastik teknolojisi atölyenizde göreceğiniz eğitiminizle yarınki iş yaşamınıza da nitelikli, donanımlı gençler olarak yetişeceksiniz. Gençlerimizin yarına doğru bir şekilde hazırlanmasına destek vermek önceliklerimiz arasında" dedi.

Galatasaraylı genç oyuncu Mustafa Kapı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okul-Sanayi İşbirliği/İstanbul Modeli" kapsamında okulunun plastik teknolojisi atölyesine 600 bin TL değerinde alt yapı desteği sağlayan PAGDER'in Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür'e hem okuluna verdikleri destek hem de öğütler için teşekkür ederek öğütlerini tutacağını söyledi.