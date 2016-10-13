 Ohhh! döndüler – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ohhh! döndüler

    Ohhh! döndüler

    Sakatlıkları nedeniyle G.Birliği’ne karşı oynayıp oynamayacakları belirsiz olan 4 yıldızdan müjdeli haber geldi. Riekerink’in zorlu randevu öncesi eli rahatladı.

    Aslan'da sakatların çokluğu ligin yenilgisiz ve en az gol yiyen takımlarından biri olan karşısında teknik direktör Jan Olde Riekerink'i endişelendiriyordu. Sağlık ekibinin üstün gayretiyle Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Hakan Balta ve Nigel de Jong antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Bu durum en çok Riekerink'in yüzünü güldürdü. Hollandalı hoca Eren'in adını şimdiden 11'e yazarken diğer futbolcular hakkında net kararını vermedi.

    HAKAN BALTA MI SEMİH Mİ?
    Jan Olde Riekerink, Milli Takım'da sakatlanan Hakan Balta'nın yerine Semih Kaya'yı düşünüyordu. Ancak tecrübeli oyuncusu iyileşince kararsız kaldı. Serdar Aziz'in de bu hafta 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Ayrıca Kayserispor deplasmanında sakatlanan De Jong da Ankara'ya götürülecek. Riekerink oyunun gidişatına göre Hollandalı ön liberoyu maç ritmi kazanması için sahaya sürmek istiyor.

    BAŞKENT'TE ÇİFT FORVET
    Jan Olde Riekerink, Sneijder'in yokluğunda sistemi değiştirmeyi düşünüyor. Hollandalı hoca sakatlığını atlatan Eren Derdiyok'u 11'e koyacak. Yanında ikinci forvet olarak Lukas Podolski'yi kullanacak.


    Savaş ÇORLU
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ohhh! döndüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.