Ohhh! döndüler
Sakatlıkları nedeniyle G.Birliği’ne karşı oynayıp oynamayacakları belirsiz olan 4 yıldızdan müjdeli haber geldi. Riekerink’in zorlu randevu öncesi eli rahatladı.
HAKAN BALTA MI SEMİH Mİ?
Jan Olde Riekerink, Milli Takım'da sakatlanan Hakan Balta'nın yerine Semih Kaya'yı düşünüyordu. Ancak tecrübeli oyuncusu iyileşince kararsız kaldı. Serdar Aziz'in de bu hafta 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Ayrıca Kayserispor deplasmanında sakatlanan De Jong da Ankara'ya götürülecek. Riekerink oyunun gidişatına göre Hollandalı ön liberoyu maç ritmi kazanması için sahaya sürmek istiyor.
BAŞKENT'TE ÇİFT FORVET
Jan Olde Riekerink, Sneijder'in yokluğunda sistemi değiştirmeyi düşünüyor. Hollandalı hoca sakatlığını atlatan Eren Derdiyok'u 11'e koyacak. Yanında ikinci forvet olarak Lukas Podolski'yi kullanacak.
Savaş ÇORLU
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:36
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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