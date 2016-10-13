 Niasse bin pişman – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Niasse bin pişman

    Niasse bin pişman
    'ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Oumar Niasse, 'da U23 takımıyla idmanlara çıkmak zorunda kaldı. İngiliz basınına konuşan yıldız forvet, "Eşyalarımı koyabileceğim bir dolabım bile yok. Çantamla gelip, antrenmana çıkıp sonra arabamla eve dönüyorum. Çok üzücü, bunu hak etmediğimi düşünüyorum" dedi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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