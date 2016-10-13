 ‘Mustafa kiralanmalı’ – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Mustafa kiralanmalı’

    ‘Mustafa kiralanmalı’
    Portekiz futbolunun ünlü golcülerinden biri olan Nuno Gomez, G.Saray'ın 14 yaşındaki yeni yeteneği Mustafa Kapı hakkında konuştu. Gomez "G.Saray onu bir Avrupa kulübüne kiralamalı. Türkiye Ligi geliştirici değil" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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