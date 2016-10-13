‘Mustafa kiralanmalı’

Portekiz futbolunun ünlü golcülerinden biri olan Nuno Gomez, G.Saray'ın 14 yaşındaki yeni yeteneği Mustafa Kapı hakkında konuştu. Gomez "G.Saray onu bir Avrupa kulübüne kiralamalı. Türkiye Ligi geliştirici değil" diye konuştu.