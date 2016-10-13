 Köln’lüler bir araya geldi – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ’lüler bir araya geldi

    Köln’lüler bir araya geldi
    takımının yıldızı 'lü Lukas Podolski ile uzun süre bu şehirde basketbol oynayan Tibor Pleiss, Florya'da buluştular. Pleiss en kısa zamanda 'ya gelerek futbol maçı heyecanını statta yaşamak istediğini söyledi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:11
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