"İyi ki Galatasaray'a gelmişim"

Galatasaray 'a gelmekle çok iyi bir karar verdiğini vurgulayan Podolski çeşitli sorulara şu yanıtları verdi:"Bol Alternatifli bir kadromuz var. daha önce 10 numara oynadım. Burada Sneijder''in yanında oynadım. Nerede oynayacağıma hocam karar verecek. Ben hazırım. En önde ve onun biraz arkasında kendimi daha rahat hissediyorum.

Öncelikle taraftarımıza son maçtaki muhteşem atmosferden bahsetmeliyim futbolcular için çok iyi. Maçın saati de iyiydi aileler geldi umarım hep böyle olur. 12 senedir hep Avrupa Kupaları'nda oynadım. Uzun zamandır ilk kez haftada bir maç oynama durumundayım iyi oldu.



Benim burası ile düşüncelerim kesinlikle çok pozitif. Köln'de de Türk arkadaşlarım var. İstanbul'da harika bir yaşantım var. İyi ki buraya gelmişim diyorum.



Kendimi burada evimde hissediyorum. Ben insanlara sıcak davranan biriyim. Bunu haber olsun diye yapmıyorum. Bu benim normal insani tavrım. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Türkiye futbol delisi bir ülke. Galatasaray Akademisinde çok yetenekli oyuncular var. Almanya'daki sistem dünyaya örnek olacak kadar mükemmel.



Galatasaray olarak her derbiyi kazanmak için çıkarız. Kadıköy'e de kazanmak için gideceğiz. Beşiktaş'a da öyle gittik. Ama orada kazanıp şampiyon olmadıktan sonra önemi yok. Sonuçta şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek önemli.



İyi çalıştım belli bir programı uyguladım. Antalya maçında iki gol atmak alışılagelmiş bir şey değil sakatlık sonrası dönüşte. Kendimi iyi hissediyorumdoping yok yani.



Almanya Milli takımı çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ben kaliteli bir oyuncuyum ama orada çok sayıda iyi oyuncu var. Löw ile ilgili hiç problemim yok. Çünkü büyük bir havuz var, en iyiler seçiliyor.



Geçen yıl kendi adıma iyi bir sezon geçirdim. Bu sene de iyisini yapmak isterim ama Galatasaray Avrupa'da yok bu yüzden çok gol atmamın iyi sezon geçirmemin önemi yok. Bu sene Hocamız pozitif bir insan değişimi herkes görüyor. Kendisi Hollanda'da Ajax akademisinden gelen futbolu çok iyi bilen kaliteli bir insan.



Eren'in şu ana kadar 5 gol atması iyi bir şey. Çok iyi form yakaladı. Ben de iyi duruma gelmeye çalışıyorum. Kimin oynayacağına hocamız karar verecek. Şu anda 31 yaşındayım ve çok iyi durumdayım. Galatasaray'da uyum içindeyim daha 2 yıl kontratım var. Sonrası ne olur bilemiyorum.



Maç sonrası ekstra antrenman yapmak oyuncuya göre değişir herkesin kendi kararıdır. Genç oyunculara tavsiyem sadece çok çalışmak. "