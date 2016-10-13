 İşte o ikili: JOR-Poldi – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    İşte o ikili: JOR-Poldi

    İşte o ikili: JOR-Poldi
    G.Saray'ın bu sezon hayata geçirdiği her maç öncesi teknik direktör Jan Olde Riekerink'le birlikte bir futbolcunun basın toplantısı uygulamasına kimin katılacağı belli oldu. 13.30'da Hollandalı hocanın yanında Lukas Podolski olacak.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:06
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