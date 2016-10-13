G.Birliği hazırlıkları sürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, Hollandalı çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı toplantıyla başladığı belirtildi. Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcuların, idmanın ana bölümünde ise takım halinde çift kale maç oynadıkları bildirildi.

Ayrıca, antrenmanın ardından Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı. Karşılaşmayı teknik heyet 5-2 kazandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek ve maç için kampa girecek.