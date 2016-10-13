G.Birliği hazırlıkları sürdü
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, Hollandalı çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı toplantıyla başladığı belirtildi. Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcuların, idmanın ana bölümünde ise takım halinde çift kale maç oynadıkları bildirildi.
Ayrıca, antrenmanın ardından Galatasaray teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı. Karşılaşmayı teknik heyet 5-2 kazandı.
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek ve maç için kampa girecek.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:28
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Yorum
Murat Sat Brumayı 25 e al bu adamı
- Yıldırım Demirören A Spor'da
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Yorum
bu söz söylenince ne cevap verdi Mosturoğlu: "PFDK ikiye bölünmüş durumda" PFDK ikiye bölünmüş durumda. İki bölüm var. Kurul başkanı bu bölümlerden hangisine göre hareket ederse o bölümün kararı çıkıyor. Bu yüzden de PFDK'nın aynı olaylara takımdan takıma, futbolcudan futbolcuya göre değişen kararları var. Oy çokluğuyla hareket eden üyeler belli bir grup adına çalışıyor.
- Tribünler doldurulmalı
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isminiz slm tscokseviyorumfurkanmetinbaskan
G.Birliği hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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