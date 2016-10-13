 G.Birliği hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Birliği hazırlıkları sürdü

    G.Birliği hazırlıkları sürdü

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, Hollandalı çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı toplantıyla başladığı belirtildi. Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcuların, idmanın ana bölümünde ise takım halinde çift kale maç oynadıkları bildirildi.

    Ayrıca, antrenmanın ardından teknik heyeti ile basın mensupları maç yaptı. Karşılaşmayı teknik heyet 5-2 kazandı.

    Galatasaray, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek ve maç için kampa girecek.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Birliği hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.