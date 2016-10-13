Galatasaray'da transfer
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Melisa Brcaninovic'i transfer etti.
Açıklamada, 1,92 metre boyundaki Brcaninovic'in 2015 yılında Bosna Hersek Basketbol Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildiği de kaydedildi.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
- ‘Mustafa kiralanmalı’
Toplam 4
Yorum
olcayto gitmesini bilemem ama ligimizle ilgili dediği doğru. geçmişteki örnekleri dolu. Olursa istisna olur. O da kendisinin ve ailesinin çok çabasıyla olur
- Dortmund yakın takipte
Toplam 6
Yorum
Ben Eğer Abdülkadiri gerçekten türk futboluna kazandırmak istiyorsanız verin gitsin. Yoksa sonu Muhamet Demir gibi olur.
- Tartışmasız en iyisi
Toplam 1
Yorum
BETO Şu adamdaki özveri disiplin çalışkanlık 11 futbolcunda olsun Avrupa'da kupa kaldırırsın
Galatasaray'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.