 Galatasaray'da transfer – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    'da transfer

    Galatasaray'da transfer

    Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Melisa Brcaninovic'i transfer etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son 4 sezonda ülkesinin takımlarından Jedinstvo'nun formasını giyen 17 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada, 1,92 metre boyundaki Brcaninovic'in 2015 yılında Bosna Hersek Basketbol Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildiği de kaydedildi.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:07
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