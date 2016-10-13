 Cimbom genç yıldızı kaptı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Cimbom genç yıldızı kaptı

    Cimbom genç yıldızı kaptı

    Atakum Belediyespor U-15 takımının yıldız futbolcusu Emirhan Ergün, ’a transfer oldu.

    Kulübü, Atakum Belediyespor U-15 takımının yıldız futbolcusu Emirhan Ergün'ü transfer etti. Geçen sezon Coca-Cola Gelişim Ligi'nde 32 gol atan genç forvet, büyük takımların radarına girmişti. Birçok takımın peşinde koştuğu futbolcuyu, Galatasaray kaptı. Genç futbolcu "Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelmekten çok mutluyum. Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı'na ve antrenörlerine teşekkür ediyorum" dedi.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:35
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