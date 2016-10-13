Cimbom genç yıldızı kaptı
Atakum Belediyespor U-15 takımının yıldız futbolcusu Emirhan Ergün, Galatasaray’a transfer oldu.
Galatasaray Spor Kulübü, Atakum Belediyespor U-15 takımının yıldız futbolcusu Emirhan Ergün'ü transfer etti. Geçen sezon Coca-Cola Gelişim Ligi'nde 32 gol atan genç forvet, büyük takımların radarına girmişti. Birçok takımın peşinde koştuğu futbolcuyu, Galatasaray kaptı. Genç futbolcu "Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelmekten çok mutluyum. Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı'na ve antrenörlerine teşekkür ediyorum" dedi.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tartışmasız en iyisi
Toplam 1
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BETO Şu adamdaki özveri disiplin çalışkanlık 11 futbolcunda olsun Avrupa'da kupa kaldırırsın
- Biz hazırız Trabzon
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EvrenGe İçimden bir his nedense Trabzonspor'un şampiyonluğu bu Ada'ma Hekimoğluna nasip olacak diyor benden söylemesi
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
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sinan Geri dönerse en iyi transferimiz olur
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