Bruma için akıl oyunları

Yönetim, yeni sözleşme imzalamanın yollarını arıyor.

G.Saray yönetimi Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için çareler arıyor. Sarı-kırmızılı ekip, genç yıldızın gelecek sezon bitecek sözleşmesini 2020'ye uzatmak isterken yeni anlaşmaya "40 milyon euro getirirse serbest kalır' maddesi koydurmak istiyor. 1.2 milyon euro kazanan Bruma'ya ayrıca 1 milyon 705 bin euro teklif etti. Bruma da, menajeri de rakamsal olarak teklifi kabul etti. Fakat Balde, serbest kalma maddesi için 20 milyon euro'da diretiyor. Yönetim, yeni bir hamle yaparak serbest kalma maddesi koymadan 2021 yılına kadar sözleşmesini uzatmayı önerdi. Şimdi Bruma'nın menajerinden gelecek yanıt bekleniyor.