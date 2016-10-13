Brifing verecekler

Özdoğan ve Öztürk’ten alternatif toplantı.

Başkan Dursun Özbek, 22 Ekim'deki genel kurul öncesi üyeleri ikna etmek için büyük çaba harcarken muhalefet de boş durmuyor. Riva ve Florya projelerinin birleştirilmesine karşı çıkan Ahmet Özdoğan ve Adnan Öztürk, 18 Ekim'de alternatif bir toplantı düzenleme kararı aldı. Toplantıda mali durum ve yönetimin Emlak Konut ile yaptığı protokol masaya yatırılacak.