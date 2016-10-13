‘Başkanlığı isterim’
Abdürrahim Albayrak en büyük hayalinin başkanlık koltuğuna oturmak olduğunu açıkladı. Cimbom’un eski yöneticisi “Galatasaray’da yarım kalan işlerim var” dedi.
TERİM-ARDA ALINGANLIĞI
Sevilen idareci, Fatih Terim- Arda Turan krizi için "Duyarlı insanlar bu işe aracı olur. Aralarında ne geçti bilmiyorum ama bir alınganlık olduğu belli. Ben işin tatlıya bağlanacağını düşünüyorum. Ali Ağabey (Dürüst) ile görüştüm yine görüşeceğim. Bu işin kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. Abdürrahim Albayrak, Mustafa Kapı'yı oynattığı için Riekerink'e teşekkür etti. Albayrak "14 yaşındaki bir çocuğa şans vermesi çok önemli" dedi.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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