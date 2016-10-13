 ‘Başkanlığı isterim’ – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Başkanlığı isterim’

    ‘Başkanlığı isterim’

    Abdürrahim Albayrak en büyük hayalinin başkanlık koltuğuna oturmak olduğunu açıkladı. Cimbom’un eski yöneticisi “’da yarım kalan işlerim var” dedi.

    Sarı-kırmızılı kulüpte görev aldığı dönemde şampiyonlukların mimarlarından olan eski yönetici Abdürrahim Albayrak, içini döktü. Albayrak, "'a hizmet borcum bitmedi. Yarım bıraktığım işler var. İnşallah Allah bana Galatasaray Kulübü başkanlığını nasip eder" diye konuştu.

    TERİM-ARDA ALINGANLIĞI
    Sevilen idareci, Fatih Terim- Arda Turan krizi için "Duyarlı insanlar bu işe aracı olur. Aralarında ne geçti bilmiyorum ama bir alınganlık olduğu belli. Ben işin tatlıya bağlanacağını düşünüyorum. Ali Ağabey (Dürüst) ile görüştüm yine görüşeceğim. Bu işin kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. Abdürrahim Albayrak, Mustafa Kapı'yı oynattığı için Riekerink'e teşekkür etti. Albayrak "14 yaşındaki bir çocuğa şans vermesi çok önemli" dedi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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