"Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"

Riekerink, zor geçeceğini belirttiği Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda buunurken şunları söyledi.

"Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bu zamana kadar takımın gösterdiği performans ve sonuçtan memnunum. Ama kesinlikle çok üst düzey bir lig mücadelesi içindeyiz ve bu yeter diyemiyoruz. Son 3 senede 3 maçta da berabere kalmışız Gençlerbirliği'ne karşı. Bu sene kazanmak istiyoruz.



Basit goller yediğimiz doğru. Yediğimiz gollerin 4 tanesi duran toplardan geldi. Bugün duran top çalıştık defansımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Duran toplardan gol yenildi diye defansı değiştirmek ne derece doğru. Takımı bir hata ile değiştirmek oyuncuda kendisine güvenilmediği izlenimi doğru. Sırf bu goller yendi diye kazanan takımı bozmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum.



Milli Takım dönüşleri kolay olmuyor hem mental hem fiziki açıdan kolay olmuyor. Bazı sakatlıklar olabiliyor. Wesley'in ciddi bir sakatlığı bulunuyor. Kolbein de öyle. Tolga da bugün antrenmana çıkmadı. Ama yaptığımız kadro yapısında, olmayan oyuncuların yerine oynayacak arkadaşlar onları aratmayacaktır.



Geçen seneyebakarsak Martin vardı sağ bekte Norveç Milli Takım oyuncusu. Bu sene Cavanda da katıldı. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bazı taktiksel eksikleri var bunları geliştirmeye çalışıyoruz antrenmanlarda. Sabri çok agresif ve verilen görevi yerine getiren bir oyuncu. Takıma inanılmaz bir bağımlılığı var. Tam bir takım oyuncusu. Antalya'ya karşı 450. maçını oynadı. Oyundan çıktığında takım arkadaşlarına desteğe devam etti. Sabri'den çok memnun olduğumu söylemeliyim.

"ATATÜRK'E BENZETİLMEM DOĞRU OLMAZ"

Bir basın mensubunun, sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının sarı saçı, mavi gözü ile Galatasaray'ın kurtarıcısı olarak kendisini Atatürk'e benzettiklerini söylemesi üzerine Hollandalı teknik adam şu cevabı verdi:



"Atatürk'ün ne kadar önemli bir insan olduğunu biliyorum Türk insanı için. Ben Galatasaray'ın hocasıyım. Böyle bir insanla kimse mukayese edilemez. Bu sene için çok çok güzel bir takım kuruldu. Ben takımın hocasıyım ama herşeyi tek başıma başarmadım. Yardımcılarım Orhan Atik ve Ayhan Hoca ile çok iyi uyum içindeyiz. Şu anda başarılmış bir şey yok. Başarı uzun bir yol ve sezonu şampiyon tamamlamaktır. Önümüzde zor bir Gençlerbirliği deplasmanı var.



Wesley Sneijder bizim için çok önemli bir oyuncu. Her an maçı kazandıracak yeteneğe sahip bir oyuncu. O'nun olmaması bizi farklı planlara itecek. Bizim de farklı planlarımız var onları uygulayacağız. Kafamda nasıl oynayacağım belli ama bunu önce oyuncularımla paylaşacağım.



Galatasaray Teknik Direktörü olarak başka takımların hocası ile birşeyler söylemem doğru olmaz. Advocaat'ı Hollanda'dan tanıyorum çok saygın tecrübeli bir teknik adam. Onun ne yaptıklarınla ilgili benim yorum yapmam doğru olmaz. Ben kendi yaptıklarımla ilgileniyorum. Milli maç aralarında ben alt yapı maçlarını izliyorum. Orada çok iyi oyuncular var bu kulübün geleceği için.



Taraftarımız bizim için çok önemli. Bizim 12. adamımız. Cok maçta harika bir ambiyans yarattılar. Oyuna pozitif etki eden bir taraftar. Bana gösterdikleri ilgiyi anlıyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu sadece bana değil takımın gösterdiği performansla da ilgili. Ben tek olarak ön plana çıkmayı sevmiyorum. Bir şey yapılmış ise bu oyuncular yöneticiler hep birlikte yapmıştır.



Öncelikle Jonk 3 gündür antrenmanla çıkıyor. Gençlerbirliği'ne karşı belki 18 kişilik kadroda olabilir.



Fatih Terim ve Arda Turan ile ilgili iki isim de Türk Futbolu için çok önemli insanlar. Ama bilmediğim bir konu ve benim bu konuda konuşmam hiç de doğru olmaz.



Lukas Podolski bizim için çok önemli bir oyuncu. Maçın kaderini çevirecek bir oyuncu. Antalya maçında risk aldım. Çünkü çok fit olmadan o maçta oynadı ve çok iyi iş çıkardı. Ankara'da oynaması hakkında da durumuna bakıp çok iyi durumda olması halinde oynayabilir. Belki riske gerek olmaz. "