 Wes kendini yaktı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Wes kendini yaktı

    Wes kendini yaktı

    Cimbom’da kritik G.Birliği maçı öncesi Hollandalı yıldızın sakatlanması can sıktı. Kulüp doktoru İnce, karşılaşmasının devre arasında çıkan Sneijder’in 1 hafta dinlenmesi gerektiğini söyledi. O zorlayınca dönüşü uzadı.

    Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Aslan'da Wesley Sneijder, Antalya ile oynanan mücadelede sakatlanıp 2. devreye çıkmamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti 32 yaşındaki yıldızın 1 hafta dinlenmesi yönünde rapor bildirmişti. Ancak Hollandalı yıldız, ülkesi adına Dünya Kupası elemelerinde forma giymek için sorumluluk aldı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink de vatandaşına izin verdi. Avrupa Şampiyonası'nı kaçıran Hollanda'nın Dünya Kupası yarışından kopmasını istemeyen Sneijder adeta kendini feda etti.

    SAKAT SAKAT FORMA GİYDİ!
    Sneijder, ülkesinin Belarus ile oynadığı mücadelede forma giydi. Ancak zaten sakat olan baldırının üzerine gidince aşırı zorlanmadan yırtık meydana geldi. 32 yaşındaki futbolcu, devre arasında oyundan çıktığı Antalya maçından sonra haftayı dinlenerek geçirse bu hafta Gençlerbirliği'ne karşı forma giyebilecekti. Ancak Sneijder'in dönüşü şimdi biraz gecikecek. Yıldız ismin Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarını kaçıracağı öğrenildi. karşılaşması için dönüşü de kesin değil. Böylece kulüp doktoru Yener İnce'nin korktuğu başına geldi. Dinlenmesi halinde kısa sürede sahalara dönecek olan Sneijder şimdi önemli virajlarda sarı- kırmızılı formayı giyemeyecek.

    ASLAN'IN SAKAT LİSTESİ
    Wesley Sneijder
    Koray Günter
    Serdar Aziz
    Kolbeinn
    Sigthorsson
    Berk İsmail Ünsal
    Nigel de Jong
    Hakan Balta
    Eren Derdiyok

    İNCE BUGÜN RAPOR VERECEK
    'ın kulüp doktoru Yener İnce 20 sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili teknik direktör Jan Olde Riekerink'i bilgilendirecek. Hollandalı hoca da buna göre durumu belirsiz olan futbolcularından hangilerini G.Birliği karşısında oynatıp oynatmayacağına karar verecek. İnce ayrıca GS TV'ye de açıklamalar yapacak.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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