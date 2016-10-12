 Tiote’nin nazarı değdi – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Tiote’nin nazarı değdi

    Tiote’nin nazarı değdi
    Cimbom, ön libero arayışlarında Cheick Tiote'yi sağlık sorunları nedeniyle almamıştı. Tercih De Jong'dan yana olmuştu. Hollandalı 45 dakika oynayıp sakatlanınca "Tiote'nin nazarı değdi" yorumu yapıldı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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