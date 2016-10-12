 Sigara içmek yasak – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Sigara içmek yasak

    Sigara içmek yasak
    'ın Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı öncesinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 13.30'da yapılacak toplantının gündem maddeleri sıralanırken, duyurunun en altında ise "4207 sayılı yasa gereği; eğitim kurumları içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır" uyarısı yer aldı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:44
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