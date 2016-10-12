Sigara içmek yasak
Galatasaray'ın Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı öncesinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 13.30'da yapılacak toplantının gündem maddeleri sıralanırken, duyurunun en altında ise "4207 sayılı yasa gereği; eğitim kurumları içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır" uyarısı yer aldı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
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Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
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antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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