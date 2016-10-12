Riekerink zora düştü
Sarı-kırmızılı takımın hocası Jan Olde Riekerink, milli arada 3 sakat daha verilmesi üzerine sıkıntılı. Hollandalı çalıştırıcı G.Birliği karşılaşmasına 8 eksikle hazırlanmak durumunda kaldı. Riekerink 2 maçtır deplasmanda kazanamadıklarını da kaydederek bunun kötü bir alışkanlığa dönmemesi için Başkent'teki karşılaşmaya büyük önem veriyor.
KAFASINDA BİN TİLKİ VAR
Galatasaray'ın hocası Jan Olde Riekerink takımdaki sakatların fazlalığı nedeniyle oyuncu değişikliğine mecburen gidecek. Sistemini Sneijder dönene kadar 4-4-2'ye çevirmesi de gündemde. İşte Riekerink'in alternatifli seçenekleri...
1-Sistemine sadık kalacak, Sneijder'in görevini Josue üstlenecek.
2-Sistem yine değişmeyecek. Tolga'nın partneri Hamit olacak. 10 numara pozisyonuna Selçuk İnan kayacak.
3-Sneijder yokken 4-4-2'yi deneme ihtimali üzerinde de duruyor.
4-Bir diğer sakat Eren riske edilmezse 4-6-0'la sahaya çıkabilir. Podolski, Yasin, Bruma 'sahte 9' gibi oynayacak.
5-Kesin olan sakatlığı bulunan Hakan Balta'nın yerine Semih'in forma giyeceği.
KAFASINDA BİN TİLKİ VAR
Galatasaray'ın hocası Jan Olde Riekerink takımdaki sakatların fazlalığı nedeniyle oyuncu değişikliğine mecburen gidecek. Sistemini Sneijder dönene kadar 4-4-2'ye çevirmesi de gündemde. İşte Riekerink'in alternatifli seçenekleri...
1-Sistemine sadık kalacak, Sneijder'in görevini Josue üstlenecek.
2-Sistem yine değişmeyecek. Tolga'nın partneri Hamit olacak. 10 numara pozisyonuna Selçuk İnan kayacak.
3-Sneijder yokken 4-4-2'yi deneme ihtimali üzerinde de duruyor.
4-Bir diğer sakat Eren riske edilmezse 4-6-0'la sahaya çıkabilir. Podolski, Yasin, Bruma 'sahte 9' gibi oynayacak.
5-Kesin olan sakatlığı bulunan Hakan Balta'nın yerine Semih'in forma giyeceği.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
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Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
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antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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