Muslera rötar yapacak
Milli arada ülkesi Uruguay'ın Dünya Kupası eleme maçları için Güney Amerika'ya giden Fernando Muslera, Avrupalı meslektaşlarına göre İstanbul'a daha geç dönecek. Tecrübeli eldivenin yarın şehirde olması bekleniyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink yine de kritik G.Birliği karşılaşmasında kaleye onu koyacak.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
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Sürahi Bomba transferleriniz harbiden bombaymış sağlam patladı
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Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
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