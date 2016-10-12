Muslera rötar yapacak

Milli arada ülkesi Uruguay'ın Dünya Kupası eleme maçları için Güney Amerika'ya giden Fernando Muslera, Avrupalı meslektaşlarına göre İstanbul'a daha geç dönecek. Tecrübeli eldivenin yarın şehirde olması bekleniyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink yine de kritik G.Birliği karşılaşmasında kaleye onu koyacak.