 Muslera rötar yapacak – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Muslera rötar yapacak

    Muslera rötar yapacak
    Milli arada ülkesi Uruguay'ın Dünya Kupası eleme maçları için Güney Amerika'ya giden Fernando Muslera, Avrupalı meslektaşlarına göre İstanbul'a daha geç dönecek. Tecrübeli eldivenin yarın şehirde olması bekleniyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink yine de kritik G.Birliği karşılaşmasında kaleye onu koyacak.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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