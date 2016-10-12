 Millilere moral izni – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Millilere moral izni

    Millilere moral izni
    'da, maçının hazırlıkları sürerken Riekerink, Milli Takım'da forma giyen Tolga Ciğerci ve Yasin'e kendilerini toplamaları için izin verdi. Dün yapılan antrenmana katılmayan iki oyuncunun, bugün takımdaki yerini alması bekleniyor. Bu arada sabah A takımı çalıştıran Riekerink öğleden sonra da altyapı oyuncularıyla buluştu ve onlarla da yakından ilgilendi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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