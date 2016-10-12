Millilere moral izni
Galatasaray'da, Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürerken Riekerink, Milli Takım'da forma giyen Tolga Ciğerci ve Yasin'e kendilerini toplamaları için izin verdi. Dün yapılan antrenmana katılmayan iki oyuncunun, bugün takımdaki yerini alması bekleniyor. Bu arada sabah A takımı çalıştıran Riekerink öğleden sonra da altyapı oyuncularıyla buluştu ve onlarla da yakından ilgilendi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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