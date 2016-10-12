Galatasaraylı Bruma'dan 2 asist
Portekiz U21 Milli Takımı, Galatasaraylı futbolcu Bruma'nın 2 asist yaptığı maçta Liechtenstein'ı 7-1 mağlup etti. Grubunu namağlup lider tamamlayan Portekiz, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.
Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 4. Grup'ta yer alan Portekiz, Rheinpark Stadı'nda Liechtenstein'a konuk oldu. Rakibini 7 - 1'lik farklı skorla yenen Portekiz, grupta namağlup lider olarak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma hakkını elde etti.
Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, 2 golün de asistini yaptı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:19
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 25
Yorum
sevinmek ? 7-8 senede 1 kere şampiyon olan renksizler artık şu sevinme işini bıraksa ? ama haklısınız yokluk zor
- "Kadroyu seçen hoca sonucuna katlanır"
Toplam 30
Yorum
cengızhan fatıh hoca form durumuna gore degıl kendıne yakın topcuları alıyor konya spordan basaksehırden topcu varmı zenıt uefa kupasını aldıgında fatıh tekke uefa nın 11 ıne secılmıstı mıllı takıma aldımı federasyonl bırlıkte ıstıfa etmesı gerekıyor
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 4
Yorum
EN BUYUK DUSMAN GS'YIN EN BUYUK DUSMANI SIMDIKI BASKANI DURSUN OZBEK VE KARDESIDIR AZIZ YILDIRIMIN KANKASI, INSAATCILAR , GS'YIN AVRUPADAN DISLANMASINI PLANLADILAR 3 KUPALI SAMPIYON TAKIMI DAGITILAR, TARAFTAR AYAKLANINCA BIR KAC TRANSFER YAPTILAR AMA GENE GS LIGDE 4. VE SENE SONUNDA GORUCEZ GS GENE AVRUPADA OLMUCAK. BUTUN PLAN GS'YI SIFIRLAMAK FLORYA'YI SATMAK. 2015 DE GS 165 MILYON EU. KAZANMISTI . AVRUPADA 19 SIRADAYDI , SIMDI KOMBILER 10 BINLERE DUSTI. GERISINI SIZ DUSUNUN.
Galatasaraylı Bruma'dan 2 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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