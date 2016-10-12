 Florya’da Köln buluşması – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Florya’da buluşması

    Florya’da Köln buluşması

    Odeabank-CSKA Moskova maçı öncesi takımının Alman yıldızı Lukas Podolski ile basketbol takımının yeni transferi Tibor Pleiss, Florya’da buluştu.

    Podolski'nin memleketi olan 'de uzun süre basketbol oynayan Pleiss'i karşılayan Podolski, vatandaşına İstanbul hakkında izlenimlerini sordu. Tibor, İstanbul'u çok beğendiğini söylerken Almanya'da olduğu gibi her gün kebap yediğini ifade etti. İki senedir fotoğrafçılığa merak sardığını vurgulayan başarılı basketbolcuya Podolski, İstanbul'un bu işi için çok uygun olduğunu hatırlattı.

    Seyircisiz oynanan Best Balıkesir karşılaşmasında tribünde olmak istediğini ama ceza nedeniyle Abdi İpekçi'de olamadığının altını çizen Podolski, harika bir atmosferin Tibor'u beklediğini ifade etti. Tibor Pleiss da Abdi İpekçi atmosferini çok duyduğunu ve televizyondan da seyrettiğini, taraftarlarla buluşmak için heyecan duyduğunu söyledi.

    Podolski'yi bir sonraki maça davet eden Tibor'a, Lukas, "Ne olursa olsun maça geleceğim" şeklinde cevap verdi. Abdi İpekçi'de iki Kölnlü olduğu sürece hiçbir şeyin kötü gitmeyeceğini söyleyen ikili, maçın karnaval havasında geçeceğini vurguladı. Daha sonra karşılıklı oynayan ikili ilerleyen günlerde kozlarını basketbolda da paylaşmak için söz kesti.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:36
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