Florya’da Köln buluşması
Galatasaray Odeabank-CSKA Moskova maçı öncesi futbol takımının Alman yıldızı Lukas Podolski ile basketbol takımının yeni transferi Tibor Pleiss, Florya’da buluştu.
Podolski'nin memleketi olan Köln'de uzun süre basketbol oynayan Pleiss'i karşılayan Podolski, vatandaşına İstanbul hakkında izlenimlerini sordu. Tibor, İstanbul'u çok beğendiğini söylerken Almanya'da olduğu gibi her gün kebap yediğini ifade etti. İki senedir fotoğrafçılığa merak sardığını vurgulayan başarılı basketbolcuya Podolski, İstanbul'un bu işi için çok uygun olduğunu hatırlattı.
Seyircisiz oynanan Best Balıkesir karşılaşmasında tribünde olmak istediğini ama ceza nedeniyle Abdi İpekçi'de olamadığının altını çizen Podolski, harika bir atmosferin Tibor'u beklediğini ifade etti. Tibor Pleiss da Abdi İpekçi atmosferini çok duyduğunu ve televizyondan da seyrettiğini, taraftarlarla buluşmak için heyecan duyduğunu söyledi.
Podolski'yi bir sonraki maça davet eden Tibor'a, Lukas, "Ne olursa olsun maça geleceğim" şeklinde cevap verdi. Abdi İpekçi'de iki Kölnlü olduğu sürece hiçbir şeyin kötü gitmeyeceğini söyleyen ikili, maçın karnaval havasında geçeceğini vurguladı. Daha sonra karşılıklı futbol oynayan ikili ilerleyen günlerde kozlarını basketbolda da paylaşmak için söz kesti.
Seyircisiz oynanan Best Balıkesir karşılaşmasında tribünde olmak istediğini ama ceza nedeniyle Abdi İpekçi'de olamadığının altını çizen Podolski, harika bir atmosferin Tibor'u beklediğini ifade etti. Tibor Pleiss da Abdi İpekçi atmosferini çok duyduğunu ve televizyondan da seyrettiğini, taraftarlarla buluşmak için heyecan duyduğunu söyledi.
Podolski'yi bir sonraki maça davet eden Tibor'a, Lukas, "Ne olursa olsun maça geleceğim" şeklinde cevap verdi. Abdi İpekçi'de iki Kölnlü olduğu sürece hiçbir şeyin kötü gitmeyeceğini söyleyen ikili, maçın karnaval havasında geçeceğini vurguladı. Daha sonra karşılıklı futbol oynayan ikili ilerleyen günlerde kozlarını basketbolda da paylaşmak için söz kesti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzin verin oynasın
Toplam 4
Yorum
pathfinder07 Kerim 5 maç 90 dk olcay yerine oynasın, o zaman görelim. 15 dk 15 dk nereye kadar. Aras hiç yok. sol kanatta adriona, caner olmuyor. olcayın yerine kerim oynamalı bence.
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 35
Yorum
EnBüyükBeşiktaşlı Caner ve Quaresma'nın kendine çeki düzen vermesi gerekiyor ikiside çok agresif yönetimin devreye girmesi gerekiyor
- Burada inek mi otlatacaksınız!
Toplam 3
Yorum
Hayat 48 Galatasaraylık böyle birşey olsa gerek ,öngörüsü yüksek olmak
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