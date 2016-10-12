Cimbom'dan Depay'a depar

Galatasaray, Manchester United’da forma şansı bulamayan Memphis Depay’ı devre arasında kiralamanın planlarını yapıyor.

G.Saray'ın lige iyi başlaması, taraftarın stadı doldurup, takıma tam destek vermesi şampiyonluk umutlarını artırırken, yönetim de devre arasında kadroyu iyice güçlendirmeye hazırlanıyor. Ara transferle ilgili olarak teknik direktör Riekerink'le sık sık görüşen yönetimin gündemine gelen son ismin Memphis Depay olduğu belirlendi. Manchester United'da kadroya giremeyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Depay'ı, Wesley Sneijder şimdiden yakın markaja aldı bile.



Sneijder, milli takımdan da arkadaşı olan Depay'a her fırsatta G.Saray'a gelmesi için telkinde bulunuyor. Transfer döneminde Sevilla'ya kiralanması gündemde olan ancak bu transferi kabul etmeyen Depay'ın, vatandaşları Sneijder, Riekerink ve De Jong faktörleri nedeniyle G.Saray'a gelebileceği ifade ediliyor. Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabilen Depay, gerektiğinde santrfor arkasında da oynayabiliyor. Hollandalı, bu sezon ligde 3 maçta 12 dakika şans buldu.