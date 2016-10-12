Cimbom'dan Depay'a depar
Galatasaray, Manchester United’da forma şansı bulamayan Memphis Depay’ı devre arasında kiralamanın planlarını yapıyor.
G.Saray'ın lige iyi başlaması, taraftarın stadı doldurup, takıma tam destek vermesi şampiyonluk umutlarını artırırken, yönetim de devre arasında kadroyu iyice güçlendirmeye hazırlanıyor. Ara transferle ilgili olarak teknik direktör Riekerink'le sık sık görüşen yönetimin gündemine gelen son ismin Memphis Depay olduğu belirlendi. Manchester United'da kadroya giremeyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Depay'ı, Wesley Sneijder şimdiden yakın markaja aldı bile.
Sneijder, milli takımdan da arkadaşı olan Depay'a her fırsatta G.Saray'a gelmesi için telkinde bulunuyor. Transfer döneminde Sevilla'ya kiralanması gündemde olan ancak bu transferi kabul etmeyen Depay'ın, vatandaşları Sneijder, Riekerink ve De Jong faktörleri nedeniyle G.Saray'a gelebileceği ifade ediliyor. Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabilen Depay, gerektiğinde santrfor arkasında da oynayabiliyor. Hollandalı, bu sezon ligde 3 maçta 12 dakika şans buldu.
Sneijder, milli takımdan da arkadaşı olan Depay'a her fırsatta G.Saray'a gelmesi için telkinde bulunuyor. Transfer döneminde Sevilla'ya kiralanması gündemde olan ancak bu transferi kabul etmeyen Depay'ın, vatandaşları Sneijder, Riekerink ve De Jong faktörleri nedeniyle G.Saray'a gelebileceği ifade ediliyor. Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabilen Depay, gerektiğinde santrfor arkasında da oynayabiliyor. Hollandalı, bu sezon ligde 3 maçta 12 dakika şans buldu.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Cimbom'dan Depay'a depar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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