Galatasaray'ın kurtuluş umudu Riva arazisi alındığı yıldan itibaren tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. Bugünlerde Emlak Konut'la imzalanan protokol nedeniyle gündemde olan arazi, Selahattin Beyazıt döneminde sarı-kırmızılı kulübün taşınmazları arasına girmiş ve o dönemde de eleştirilerden kurtulamamıştı. Beyazıt Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden biriydi ve bu ünü onu, daha 37 yaşında iken okuduğu lisenin kulübüne başkan olmasını sağlamıştı.



GERİ ADIM ATMADI

Girişimci ruhu sayesinde Selahattin Beyazıt görev yaptığı 3 döneme o kadar büyük işler sığdırdı ki hem sportif başarıyı getirdi hem de kulübün bugün kurtuluş reçetesi olarak görülen gayrı menkul alımlarını yaptı. Beyazıt, 1971 yılında Riva arazisini 100 bin TL'ye satın alırken, yıllar süren büyük olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Galatasaraylı üyelerin büyük bölümü arazinin alımı sırasında o dönem için hatırı sayılır bir meblağ olan 100 bin lirayı sorgulamış ve "Sayın Başkan bu kulübün parası bu kadar değersiz mi? Burada inek mi otlatacaksınız?" çıkışlarına maruz kalmıştı. Başkan sıkıntılı günler geçirse de geri adım atmamıştı.



22 EKİM KRİTİK GÜN

O günlerin üzerinden tam 45 yıl geçerken 100 bin liraya alınması eleştirilen 1.175.000 metrekarelik arazi bugün Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi haline geldi. Yönetimin, Emlak Konut ile yaptığı kar paylaşımı anlaşması 22 Ekim'de yapılacak kongrede genel kurul üyelerine sunulacak ve kabul görmesi halinde darboğazda olan Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 300 milyon dolar girecek. Cimbom'u ayağa kaldıracak olan Riva için imar da 2010 yılında Adnan Polat tarafından alınmıştı.



SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR?

1931 yılında Doğubayazıt'ta dünyaya gelen Selahattin Beyazıt, G.Saray'da 1969-1973 (iki dönem) ve 1975-1979 (1 dönem) yılları arasında başkanlık görevi yapmıştır. Bu döneminde futbol takımı 9 kupa (3 Lig Şampiyonluğu, 2 TSYD Kupası, 2 Federasyon Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası) kazanarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmıştır.



PEK ÇOK ESER BIRAKTI

Galatasaray'ın Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip Sokağı'nda bulunan tarihi kulüp lokalini restore eden, Türk futbol tarihinde ilk kez üst üste şampiyon olan kadronun temellerini atan ve Galatasaray tarihinde iz bırakan Selahattin Beyazıt, İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik Direktör olarak ülkemize getirmiş ve Galatasaray 3 sene üst üste şampiyonluğa ulaşan ilk takım olmuştu.



GERİ ADIM ATTILAR

Selahattin Beyazıt 1979'da başkanlığı bıraktıktan sonra sırasıyla başkanlık koltuğuna oturan isimler, günümüze gelinceye kadar artan borca karşılık kurtuluş reçetesi olarak sürekli Riva'nın satılmasını gösterdi. Ancak üyelerden gelen 'Mirasyedi' olmayın, arazi daha da değerlendirecek eleştirisi yönetimlerin geri adım atmalarını sağladı.



İSMİ VERİLECEK

Villa ve benzeri konutlar yapılarak paraya çevrilmesi planlanan Riva arazisinin şu an 85 yaşında olan Selahattin Beyazıt ile hatırlanması için yönetim kolları sıvadı. Emlak Konut ile yapılacak anlaşmaya, araziyi Galatasaray'a kazandırıp, kulübün kurtuluş reçetesini 45 yıl önce imzalayan Beyazıt'ın adının verilmesi maddesi de eklenmesi bekleniyor.