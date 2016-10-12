'Bu sezon zarar etmeyeceğiz'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3 ayda 97 milyon lira zarar edilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtladı. Özbek, "Galatasaray lig başında her zaman ilk 3 ay yüksek seviyede zarar verir. Galatasaray Futbol Takımı bu sene kar edecektir. Ben bunu geçen sene hedeflemiştim olmadı. 55 milyon euroluk zararı 17 milyon euro'ya düşürdük. Bu sene çok yüksek değil ama karlı bitireceğiz" diye konuştu.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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