 'Bu sezon zarar etmeyeceğiz' – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    'Bu sezon zarar etmeyeceğiz'

    'Bu sezon zarar etmeyeceğiz'
    Başkanı Dursun Özbek, 3 ayda 97 milyon lira zarar edilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtladı. Özbek, "Galatasaray lig başında her zaman ilk 3 ay yüksek seviyede zarar verir. Galatasaray Takımı bu sene kar edecektir. Ben bunu geçen sene hedeflemiştim olmadı. 55 milyon euroluk zararı 17 milyon euro'ya düşürdük. Bu sene çok yüksek değil ama karlı bitireceğiz" diye konuştu.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:45
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