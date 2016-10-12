4 yıldız takımla çalıştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Nigel de Jong, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Türkiye Milli Takımı'ndan dönen Yasin Öztekin ve Tolga Ciğerci de antrenmanda yer aldı. Hollanda Milli Takımı'nın Belarus ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma hisseden Wesley Sneijder'ın tedavisi yapıldı. Tedavisine devam eden Kolbeinn Sigthorsson, günü program dahilinde izinli olarak geçirdi.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:28
- Artık ailem ikinci planda
Toplam 1
Yorum
TS Sorumluluk al, ama ailen ikinci planda olmasin. Aileden daha önemli bir sey yoktur, kardesim. Cok yanlis konustun, Onur bey.
- İzin verin oynasın
Toplam 4
Yorum
pathfinder07 Kerim 5 maç 90 dk olcay yerine oynasın, o zaman görelim. 15 dk 15 dk nereye kadar. Aras hiç yok. sol kanatta adriona, caner olmuyor. olcayın yerine kerim oynamalı bence.
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 35
Yorum
EnBüyükBeşiktaşlı Caner ve Quaresma'nın kendine çeki düzen vermesi gerekiyor ikiside çok agresif yönetimin devreye girmesi gerekiyor
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