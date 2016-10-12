 4 yıldız takımla çalıştı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    4 yıldız takımla çalıştı

    4 yıldız takımla çalıştı

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmaların üzerinde durulan çift kale maç yapıldı.

    Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Nigel de Jong, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Milli Takımı'ndan dönen Yasin Öztekin ve Tolga Ciğerci de antrenmanda yer aldı. Hollanda Milli Takımı'nın Belarus ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma hisseden Wesley Sneijder'ın tedavisi yapıldı. Tedavisine devam eden Kolbeinn Sigthorsson, günü program dahilinde izinli olarak geçirdi.
    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 yıldız takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.