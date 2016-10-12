2 milyon TL cepte
Galatasaray A Bayan Voleybol Takımı, e-ticaret firmalarından Trendyol ile 2 milyon TL karşılığında 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Törene katılan Başkan Dursun Özbek, Trendyol gibi marka ile Galatasaray markasının birleşmesi her iki taraf için de güç birliği olacaktır. Umarım Trendyol Galatasaray'a uğur getirir ve sezon sonunda kupaları birlikte kutlarız" dedi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
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