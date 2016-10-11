Uyarma gereği duydular!
Galatasaray Kulübü'nün yarın yapılacak Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı için ilginç bir uyarıda bulunuldu.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantılarında bazı Divan Kurulu üyelerinin salonda sigara içme yasağına uymamaları nedeniyle böyle bir uyarıda bulunulduğu öğrenildi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 12:34
- Yanal'dan kadroda değişiklik
Toplam 1
Yorum
kral 6 maç 2 galibiyet 4 mağlubiyet 3 gol at 10 gol ye 15 günde 5 gün dinlen süper bir oranlama bu adamlar niye oynasınki dinlenmeye gelmişler
- ‘Kapımız Alper’e daima açık’
Toplam 1
Yorum
1453 ts bu sene küme düşer yeteki son haftalarda hakemler destek cıkmasın
- Marcelo: Çok çalıştım
Toplam 2
Yorum
bjk advers Marcelo iyi ki bu takımdasın . Sende bir golcüde olması gereken özelliklerde var bir kere uzun boylusun kafa toplarına iyi çıkıyor ve gol atabiliyorsun şutların güzel isabetli ve sert . Ayakların iyi düzgün ve yakında seni yeni bir görevde santraforda görebiliriz gibi görünüyorsun .
Uyarma gereği duydular! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.