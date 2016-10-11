 Uyarma gereği duydular! – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Uyarma gereği duydular!

    Uyarma gereği duydular!

    Kulübü'nün yarın yapılacak Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı için ilginç bir uyarıda bulunuldu.

    Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Kulübü Divan Kurulu toplantısının yarın yapılacağı belirtilirken, altına da dikkat çekici bir not düşüldü. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak toplantının gündem maddeleri sıralanırken, duyurunun en altında ise "4207 sayılı yasa gereği; eğitim kurumları içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır" uyarısı yer aldı.

    Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantılarında bazı Divan Kurulu üyelerinin salonda sigara içme yasağına uymamaları nedeniyle böyle bir uyarıda bulunulduğu öğrenildi.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:34
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