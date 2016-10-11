Telles’e milli çağrı
Porto formasıyla başarılı bir sezon başlangıcı yapan Telles'e, Arsenal'in talip olduğu haberleri sıcaklığını korurken, İtalya'dan sürpriz bir haber geldi. Il Tempo gazetesi, Telles'le temas kuran Federasyon yetkililerinin Brezilya doğumlu oyuncunun İtalya Milli Takımı'nda oynaması için teklif yaptığını yazdı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Telles’e milli çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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