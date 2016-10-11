 Telles’e milli çağrı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Telles’e milli çağrı

    Telles’e milli çağrı
    formasıyla başarılı bir sezon başlangıcı yapan Telles'e, 'in talip olduğu haberleri sıcaklığını korurken, İtalya'dan sürpriz bir haber geldi. Il Tempo gazetesi, Telles'le temas kuran Federasyon yetkililerinin Brezilya doğumlu oyuncunun İtalya Milli Takımı'nda oynaması için teklif yaptığını yazdı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:29
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