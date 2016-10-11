Sneijder’siz kazanamıyor
Milli takımda sakatlanan Wesley Sneijder, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli oyuncunun yokluğunda kazanmakta zorlanıyor. Geçen sezon Sneijder'in oynamadığı 9 maçta Galatasaray 2 galibiyet alabilirken, 4 kez berabere kaldı, 3 maçta ise mağlup oldu. Cimbom, Sneijder'in forma giymediği son 3 sezonda 31 puan kaybetti.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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