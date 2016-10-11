 Sneijder’siz kazanamıyor – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sneijder’siz kazanamıyor

    Sneijder’siz kazanamıyor
    Milli takımda sakatlanan Wesley Sneijder, karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli oyuncunun yokluğunda kazanmakta zorlanıyor. Geçen sezon Sneijder'in oynamadığı 9 maçta 2 galibiyet alabilirken, 4 kez berabere kaldı, 3 maçta ise mağlup oldu. Cimbom, Sneijder'in forma giymediği son 3 sezonda 31 puan kaybetti.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder’siz kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.