Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor
Galatasaray'ın Hollandalı teknik adamı Jan Olde Riekerink, tüm yöneticileri ve Florya Tesisleri'ndeki çalışanları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Riekerink, bugün takımının sabah antrenmanını yaptırdıktan sonra öğleden sonra da U19 takımını çalıştırdı.
Hollandalı teknik adam, sakat oyuncuların durumunu kontrol ettikten sonra da U19 takımının antrenmanını da baştan sona bizzat yönetti. Haftanın belirli günlerinde U14 ve U16 takımlarını da çalıştıran Riekerink, sürekli altyapı çalıştırıcıları ile birlikte antrenman programını düzenliyor. Geçtiğimiz hafta hazırlık maçında 14 yaşındaki Mustafa Kapı'ya forma şansı vererek, tüm dünyanın ilgisini Galatasaray'a çeken Jan Olde Riekerink, çalışkanlığı ile tüm Galatasaray yönetiminin takdirini kazanmış durumda.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:36
- "Milletimize söz veriyoruz"
Toplam 22
Yorum
Tariyel taktik falan yok. hep İNANIYORUM diyerek motive ediyosun. taktiğin nerde? İzlanda`da var mı Emre Mor Hakan Çalhanoğlu Caner Erkin gib futbolcular?! vallahi billahi yok! sen taktiğini ver o çocuklar oynar! taktiğinle beraber Ardaa Turan`ın Gökhan Gönül`ün Cenk Tosun`un yoklar sahada! forvetsiz çıkıp İzlanda`yı değil Kosova`yı bile yenemezsin!
- Ozan devreyi kapattı
Toplam 10
Yorum
isim O zaman hepsi sakatlansın, var mı öyle bir dünya ?
- Fener’den UEFA’ya “hissedar” kıskacı
Toplam 5
Yorum
fb44_ biz memnunuz kardeşşş!!! başkan daha ne yapsın çıkıp topmu oynasın? o dik durmasaydı şuan ptt maçlarını izliyordun. biraz vefalı olun bee
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