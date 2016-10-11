 Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor

    Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor

    'ın Hollandalı teknik adamı Jan Olde Riekerink, tüm yöneticileri ve Florya Tesisleri'ndeki çalışanları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Riekerink, bugün takımının sabah antrenmanını yaptırdıktan sonra öğleden sonra da U19 takımını çalıştırdı.

    'a geçen yıl altyapıyı çalıştırması için getirilen Hollandalı teknik adam, mütevazılığı ve çalışkanlığı ile gönülleri fethediyor. Riekerink, Galatasaray'ı çalıştırırken son derece başarılı gözükmesine karşın altyapıya olan ilgisinden de hiçbir zaman geri kalmıyor. Tüm gününü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçiren teknik adam, bugün 1,5 saat süren A takım antrenmanını yönetti ve sonrasında yardımcılarıyla birlikte haftanın programını düzenledi.

    Hollandalı teknik adam, sakat oyuncuların durumunu kontrol ettikten sonra da U19 takımının antrenmanını da baştan sona bizzat yönetti. Haftanın belirli günlerinde U14 ve U16 takımlarını da çalıştıran Riekerink, sürekli altyapı çalıştırıcıları ile birlikte antrenman programını düzenliyor. Geçtiğimiz hafta hazırlık maçında 14 yaşındaki Mustafa Kapı'ya forma şansı vererek, tüm dünyanın ilgisini Galatasaray'a çeken Jan Olde Riekerink, çalışkanlığı ile tüm Galatasaray yönetiminin takdirini kazanmış durumda.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:36
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