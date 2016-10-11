Masaya dahi gelemez!
Riva’nın borçların kapatılması için yeterli olacağını ifade eden eski başkan adayı Prof. Özdoğan, “Florya’ya asla dokunulmaması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Galatasaray, 22 Ekim'de kulüp tarihi açısından önemli bir kongreye doğru giderken muhalif kesimden eleştiriler gelmeye devam ediyor. Adnan Öztürk'ün, Riva-Florya projesinin ayrı ayrı oylanmasını önermesinin ardından eski başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan da Florya'nın korunması gerektiğini savundu.
Son seçimde Dursun Özbek'e karşı başkanlık için yarışan Özdoğan, Riva'nın satışının Galatasaray'ın borçlarını kapatmak için yeterli olacağını belirterek, "240 milyon dolar bir banka borcumuz var. Sayın Başkan, 'Bunun için yılda 120 milyon lira faiz ödüyoruz bunu durdurmamız gerek' diyor. Özbek'in açıkladığı rakamlara göre de Riva'dan 280 milyon dolar kazanacağız. Aşağı yukarı bu rakamı kabul edeceğimize göre bu rakam Riva borçlarımız için kafi" diye konuştu.
"Biz Florya'yı niye satıyoruz?" diye soran Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun bir mantığı yok. Florya konusu masaya dahi gelemez. Riva için de anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesini ve Galatasaray lehine geliştirilmesini istiyoruz. Florya konusunda netiz ve 5 yıl sonra değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oradan havalimanı kalktığı zaman Florya çok daha değerli olacak."
UEFA AVRUPA'YA GÖNDERMEZ!
Başkan Dursun Özbek'in, "Şampiyonlar Ligi finali için kadro kurulması" talimatı vermesine karşın Ahmet Özdoğan da Galatasaray'ın, Avrupa'ya gitme şansının düşük olduğunu söyledi. UEFA'nın çeşitli kriterlere baktığını kaydeden Özdoğan, "UEFA, '3 yıl içinde 30 milyon zararı geçmeyin' diyor. Galatasaray'ın görülen zararı 95 milyon euro! Bu zarar tablosu ile Avrupa'ya gidemez. Ama bizim bilmediğimiz bir şey varsa. UEFA ile yapılan başka bir anlaşma varsa yönetim bunu açıklamalı" dedi.
ŞEFFAF OLMALI
Florya'nın satışına karşı çıkan Ahmet Özdoğan, 'Riva için evet diyecek misiniz?' sorusunu ise, "Riva için başkandan daha doyurucu şeffaf açıklayıcı bilgi istiyoruz. Proje nedir, nasıldır tüm detayları ile camiayı doyurucu şekilde bilgilendirmelidirler" şeklinde yanıtladı.
OTEL HER AY 500 BİN DOLAR ZARAR EDİYOR
Galatasaray yönetiminin, Mecidiyeköy'deki araziye yaptırdığı otelle ilgili açıklamalarda da bulunan Ahmet Özdoğan, "Sayın Başkan, bir sene önce Divan Kurulu'nda 'Bu otel Eylül ayında bitecek ve faaliyete geçecek' dedi. Henüz bitmedi ve inşaat durmuş durumda. Şu anda otel açılamadığı için Galatasaray her ay 500 bin dolar para kaybediyor. Otel açılsaydı şimdi para getirecekti. Niye bu para girmiyor? Kim ödeyecek bu parayı?" diye konuştu.
Son seçimde Dursun Özbek'e karşı başkanlık için yarışan Özdoğan, Riva'nın satışının Galatasaray'ın borçlarını kapatmak için yeterli olacağını belirterek, "240 milyon dolar bir banka borcumuz var. Sayın Başkan, 'Bunun için yılda 120 milyon lira faiz ödüyoruz bunu durdurmamız gerek' diyor. Özbek'in açıkladığı rakamlara göre de Riva'dan 280 milyon dolar kazanacağız. Aşağı yukarı bu rakamı kabul edeceğimize göre bu rakam Riva borçlarımız için kafi" diye konuştu.
"Biz Florya'yı niye satıyoruz?" diye soran Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun bir mantığı yok. Florya konusu masaya dahi gelemez. Riva için de anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesini ve Galatasaray lehine geliştirilmesini istiyoruz. Florya konusunda netiz ve 5 yıl sonra değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oradan havalimanı kalktığı zaman Florya çok daha değerli olacak."
UEFA AVRUPA'YA GÖNDERMEZ!
Başkan Dursun Özbek'in, "Şampiyonlar Ligi finali için kadro kurulması" talimatı vermesine karşın Ahmet Özdoğan da Galatasaray'ın, Avrupa'ya gitme şansının düşük olduğunu söyledi. UEFA'nın çeşitli kriterlere baktığını kaydeden Özdoğan, "UEFA, '3 yıl içinde 30 milyon zararı geçmeyin' diyor. Galatasaray'ın görülen zararı 95 milyon euro! Bu zarar tablosu ile Avrupa'ya gidemez. Ama bizim bilmediğimiz bir şey varsa. UEFA ile yapılan başka bir anlaşma varsa yönetim bunu açıklamalı" dedi.
ŞEFFAF OLMALI
Florya'nın satışına karşı çıkan Ahmet Özdoğan, 'Riva için evet diyecek misiniz?' sorusunu ise, "Riva için başkandan daha doyurucu şeffaf açıklayıcı bilgi istiyoruz. Proje nedir, nasıldır tüm detayları ile camiayı doyurucu şekilde bilgilendirmelidirler" şeklinde yanıtladı.
OTEL HER AY 500 BİN DOLAR ZARAR EDİYOR
Galatasaray yönetiminin, Mecidiyeköy'deki araziye yaptırdığı otelle ilgili açıklamalarda da bulunan Ahmet Özdoğan, "Sayın Başkan, bir sene önce Divan Kurulu'nda 'Bu otel Eylül ayında bitecek ve faaliyete geçecek' dedi. Henüz bitmedi ve inşaat durmuş durumda. Şu anda otel açılamadığı için Galatasaray her ay 500 bin dolar para kaybediyor. Otel açılsaydı şimdi para getirecekti. Niye bu para girmiyor? Kim ödeyecek bu parayı?" diye konuştu.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
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murat gelsin bakıyım
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murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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