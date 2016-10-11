İşte G.Saray'ı kurtaran adam
Her dönem satılması gündeme gelen Riva arazisinin hikayesi ortaya çıktı. G.Saray'ı borçtan kurtaracak olan arazi 1971 yılında 100 bin TL karşılığında Selahattin Beyazıt tarafından satın alınmıştı. O dönem büyük polemiklere neden olan arazi G.Saraylı üyeler tarafından sert sözlerle eleştirilmişti. O dönemin büyük parası olan 100 bin TL'yi sorgulamış, ve hatta "Sayın Başkan bu kulübün parası bu kadar değersiz mi? Burada inek mi otlatacaksınız?" sorusuna kadar getirmişti.
Selahattin Beyazıt Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden biriydi. Bu ünü onu, daha 37 yaşında iken bitirdiği lisenin kulübüne başkan yaptırmıştı. Galatasaray Kulübü Başkanı iken 3 dönemine o kadar büyük işler sığdırdı ki hem sportif başarıyı getirdi hem de kulübün bugünkü kurtuluş reçetesi olan gayrı menkul alımları yaptı. Beyazıt, 1971 yılında Riva arazisini 100 bin TL'ye satın alırken, günler, haftalar, aylar hatta yıllar süren bir dizi olumsuz eleştiriye maruz kalmıştı. Galatasaraylı üyelerin büyük bölümü arazinin alımı sırasında o dönemin büyük parası olan 100 bin TL'yi sorgulamış, ve "Sayın Başkan bu kulübün parası bu kadar değersiz mi. Burada inek mi otlatacaksınız" sorusuna kadar getirmişti.
HER DÖNEM RİVA SATILDI!
Selahattin Beyazıt 1979'da başkanlığı bıraktıktan sonra sırasıyla başkanlık koltuğuna oturan isimler günümüze gelinceye kadar artan borcun karşılığında kurtuluş reçetesi olarak sürekli Riva'nın satılmasını göstermişlerdi.
POLAT VE CANAYDIN RİVA'YI DAHA DA BÜYÜTTÜ
İmar ruhsatı alınan Riva Arazisinde değişik ölçeklerde 800'u aşkın villa yapılması gündeme gelmiş, dönemin Başkanları olan Adnan Polat ve Özhan Canaydın, proje çalışmalarını büyüterek ileriye taşımışlardı. 1.175.000 metrekare arazi şimdi satışa sunulmak için Genel Kurul'da oylanacak. 22 Ekim'de Galatasaray Olağanüstü kongresinden Riva'ya satılabilir onayı çıkarsa, Galatasaray 230 milyonluk Banka borcu ile yılda 40 milyon Euro olarak ödediği banka borcundan kurtulmuş olacak. Zira arazinin satışından kulübün beklediği rakam 300 milyon dolar.
SELAHATTİN BEYAZIT İSMİ YAŞATILACAK
900 bin metrekaresine yapılabilecek villa ve benzeri inşaatlara bakıldığında ise hep Selahattin Beyazıt hatırlanacak. Önceki dönemler sürekli Genel Kurulu'n önüne gelen, ve bu araziyi Galatasaray'a kazandırıp ve bir yerde kurtuluş reçetesini 45 yıl önce imzalayan Selahattin Beyazıt'ın adının bu araziye verilmesi satış yapılırken sözleşmeye konulması da gündemde. Genel Kurul'un 22 Ekim'deki kongrede bununda oylanması bekleniyor.
PEK ÇOK ESER BIRAKMIŞTI
Galatasaray'ın Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip Sokağı'nda bulunan tarihi kulüp lokalini restore eden,
Türk futbol tarihinde ilk kez üst üste şampiyon olan kadronun temellerini atan, ayrıca Galatasaray tarihinde iz bırakan başkan olarak geçen Selahattin Beyazıt, İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik Direktör olarak ülkemize getirmiş ilk kez bir takımı 3 sene üst üste şampiyon yapan tohumları atmıştır.
SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR:
1931 yılında Doğubayazıt'ta Dünya'ya gelmiştir. 1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasında üçüncü sırada yer alan Selahattin Beyazıt'ı aslında Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri olarak ünlenmiştir. Galatasaray'da 1969-1973 (iki dönem) ve (Arada bir dönem Mustafa Pekin'in Başkanlığı mevcut) 1975-1979 (1 dönem) yıllarında başkanlık görevi yapmıştır. Bu döneminde futbol takımı 9 kupa (3 Lig Şampiyonluğu, 2 TSYD Kupası,2 Federasyon Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası) kazanarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. Dönemin parası ile 100 bin TL vererek bu araziyi alan Beyazıt aynı zamanda İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik Direktör olarak takımın başına getirmiş ve camiaya üst üste 3 yıl şampiyonluk yaşatmıştır. Beyazıt 85 yaşındadır.
HER DÖNEM RİVA SATILDI!
Selahattin Beyazıt 1979'da başkanlığı bıraktıktan sonra sırasıyla başkanlık koltuğuna oturan isimler günümüze gelinceye kadar artan borcun karşılığında kurtuluş reçetesi olarak sürekli Riva'nın satılmasını göstermişlerdi.
POLAT VE CANAYDIN RİVA'YI DAHA DA BÜYÜTTÜ
İmar ruhsatı alınan Riva Arazisinde değişik ölçeklerde 800'u aşkın villa yapılması gündeme gelmiş, dönemin Başkanları olan Adnan Polat ve Özhan Canaydın, proje çalışmalarını büyüterek ileriye taşımışlardı. 1.175.000 metrekare arazi şimdi satışa sunulmak için Genel Kurul'da oylanacak. 22 Ekim'de Galatasaray Olağanüstü kongresinden Riva'ya satılabilir onayı çıkarsa, Galatasaray 230 milyonluk Banka borcu ile yılda 40 milyon Euro olarak ödediği banka borcundan kurtulmuş olacak. Zira arazinin satışından kulübün beklediği rakam 300 milyon dolar.
SELAHATTİN BEYAZIT İSMİ YAŞATILACAK
900 bin metrekaresine yapılabilecek villa ve benzeri inşaatlara bakıldığında ise hep Selahattin Beyazıt hatırlanacak. Önceki dönemler sürekli Genel Kurulu'n önüne gelen, ve bu araziyi Galatasaray'a kazandırıp ve bir yerde kurtuluş reçetesini 45 yıl önce imzalayan Selahattin Beyazıt'ın adının bu araziye verilmesi satış yapılırken sözleşmeye konulması da gündemde. Genel Kurul'un 22 Ekim'deki kongrede bununda oylanması bekleniyor.
PEK ÇOK ESER BIRAKMIŞTI
Galatasaray'ın Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip Sokağı'nda bulunan tarihi kulüp lokalini restore eden,
Türk futbol tarihinde ilk kez üst üste şampiyon olan kadronun temellerini atan, ayrıca Galatasaray tarihinde iz bırakan başkan olarak geçen Selahattin Beyazıt, İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik Direktör olarak ülkemize getirmiş ilk kez bir takımı 3 sene üst üste şampiyon yapan tohumları atmıştır.
SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR:
1931 yılında Doğubayazıt'ta Dünya'ya gelmiştir. 1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasında üçüncü sırada yer alan Selahattin Beyazıt'ı aslında Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri olarak ünlenmiştir. Galatasaray'da 1969-1973 (iki dönem) ve (Arada bir dönem Mustafa Pekin'in Başkanlığı mevcut) 1975-1979 (1 dönem) yıllarında başkanlık görevi yapmıştır. Bu döneminde futbol takımı 9 kupa (3 Lig Şampiyonluğu, 2 TSYD Kupası,2 Federasyon Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası) kazanarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. Dönemin parası ile 100 bin TL vererek bu araziyi alan Beyazıt aynı zamanda İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik Direktör olarak takımın başına getirmiş ve camiaya üst üste 3 yıl şampiyonluk yaşatmıştır. Beyazıt 85 yaşındadır.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 18:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor
Toplam 1
Yorum
eminiz altyapıdan birisine şans verdi diye tüm dünyanın ilgisi galatasarayın üzerinde öyle mi..? hmm.........
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 2
Yorum
anlam veremiyorum yahu bunlar nasıl şirket sahipleri az zarar yaptık diye seviniyorlar her sezonu zararla kapatmak zorunda mısınız?
- FORMAMI ÖZLEDİM
Toplam 1
Yorum
bekir sıtkı GEÇMİŞ OLSUN DİYORUN.. TÜM Y. MALATYASPOR LULARA SEVGİLER
İşte G.Saray'ı kurtaran adam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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