G.Saray'da çalışmalar tam gaz

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Antrenmanın son bölümünde ise üç ayrı takım halinde dar alanda 5'e 5 çift kale maç oynandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.