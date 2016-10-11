G.Saray, Sneijder’siz kazanamıyor
Milli takımda sakatlanan Wesley Sneijder, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli oyuncunun yokluğunda kazanmakta zorlanıyor. Geçen sezon Sneijder'in oynamadığı 9 maçta Galatasaray 2 galibiyet alabilirken, 4 kez berabere kaldı, 3 maçta ise mağlup oldu. Cimbom, Sneijder'in forma giymediği son 3 sezonda 31 puan kaybetti.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'e yoğun muhalefet
Toplam 4
Yorum
ALİ Kendiler bir iş yapmıyor,yapmak isteyene de çelme takıyorlar.Aysal neden bıraktı? işte bu zihniyet yüzünden!
- Dramatikson!
Toplam 22
Yorum
ALİ aDAMLAR GİIMEYİ GARANTİLEMİŞTİ,SELÇUĞUN FRİKİĞYLE ŞEŞİ BEŞİNE DENK GELDİ.
- Buz dağına çarptık!
Toplam 99
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ali fARKLI YENİLMEDİK DİYE SEVİNDİĞİMİZ,SANTRAYI GEÇEMEDİĞİMİZ YILLARA DÖNÜYORUZ!
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