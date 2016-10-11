 Galatasaraylı Bruma'dan 2 asist – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Galatasaraylı 'dan 2 asist

    Galatasaraylı Bruma'dan 2 asist

    Portekiz U21 Milli Takımı, Galatasaraylı futbolcu 'nın 2 asist yaptığı maçta Liechtenstein'ı 7-1 mağlup etti. Grubunu namağlup lider tamamlayan Portekiz, U21 Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.

    Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 4. Grup'ta yer alan Portekiz, Rheinpark Stadı'nda Liechtenstein'a konuk oldu. Rakibini 7 - 1'lik farklı skorla yenen Portekiz, grupta namağlup lider olarak U21 Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkını elde etti.

    'ın Portekizli oyuncusu , ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, 2 golün de asistini yaptı.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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