Galatasaraylı Bruma'dan 2 asist

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 4. Grup'ta yer alan Portekiz, Rheinpark Stadı'nda Liechtenstein'a konuk oldu. Rakibini 7 - 1'lik farklı skorla yenen Portekiz, grupta namağlup lider olarak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma hakkını elde etti.



Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, 2 golün de asistini yaptı.