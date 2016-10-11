Galatasaraylı Bruma'dan 2 asist
Portekiz U21 Milli Takımı, Galatasaraylı futbolcu Bruma'nın 2 asist yaptığı maçta Liechtenstein'ı 7-1 mağlup etti. Grubunu namağlup lider tamamlayan Portekiz, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.
Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 4. Grup'ta yer alan Portekiz, Rheinpark Stadı'nda Liechtenstein'a konuk oldu. Rakibini 7 - 1'lik farklı skorla yenen Portekiz, grupta namağlup lider olarak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma hakkını elde etti.
Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, 2 golün de asistini yaptı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:53
- Ozan devreyi kapattı
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Yorum
Arkaan Milli takıma hizmet etmekten bahsederken banka kartından örnek vermek ilginç prim peşinde koşan topçulardan mı öğreniyorsunuz bu para aşkını? Ülkeye hizmet etmenin ve onun uğrunda sakatlanmanın tazminatı mı olur mu?
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Toplam 15
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adalet bakanlığı idam edelimmi saygı deger vatandaşım ?
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HAGI DUNYA KUPASINA KATILMADIKTAN SONRA HESABINI VERSE NE OLUR VERMESE NE OLUR? FEDERASYONUN GOREVI OLACAKLARI ON GORMEK.
Galatasaraylı Bruma'dan 2 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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