Galatasaray'a 2 milyon TL gelir

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, Galatasaray A Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, Kaptan Nihan Güneyligil ve Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu katıldı.

Toplantıda ilk sözü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek aldı. Özbek şöyle konuştu:

"Galatasaray, sportif faaliyetlerde öncülüğünü muhafaza etmiştir. Voleybol da geçmişiyle ve yaptığımız katkılarla iftihar vesilemiz olmuştur. Altyapımızdan gelen oyuncularla tecrübeli isimleri bir araya getiriyoruz. Geçen sezon CEV Kupası'nda final oynadık. Bu sene yine aynı kupada oynuyoruz. Bu sene mazeret yok. Büyük sponsorumuz var artık. Trendyol'un desteğiyle kupayı almak istiyoruz. Erkek takımımız Balkan Kupası'nı kazandı, böylece Avrupa mücadelesine devam edecek. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Amatör branşlarda sponsor çok önemli. Bu nedenle Trendyol'un kulübe vereceği enerji ve katkı bize güç verecektir. 6 yıl önce kurulan Trendyol gibi marka ile Galatasaray markasının birleşmesi her iki taraf için de güç birliği olacaktır. Umarım Trendyol Galatasaray'a uğur getirir ve sezon sonunda kupaları birlikte kutlarız."

Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu ise Galatasaray ile işbirliğimiz nedeniyle gurur duyduklarını ve bu işbirliğinin uzun soluklu olmasını istediklerini dile getirdi. "Türkiye'nin gücüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" diyen Mutlu şöyle devam etti: "Kadınların hayatını kolaylaştıran ve en çok tercih edilen markayız. Galatasaray yıllardır yurt içi ve yurt dışında ülkemizi gururlandıran bir kulüp. Bu sinerjiden başarılar dolu bir sezon çıkacağını umut ediyoruz. Galatasaray Bayan Voleybol takımına destek olmak bizi heyecanlandırıyor. Çünkü kadınların gücüne inanıyoruz."

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce ise "Geçen sene 14 oyuncusundan 9'u altyapıdan gelen Galatasaray kadın takımına bu farkındalığı yarattığı için; bu farkındalığa cevap veren Trendyol CEO'su Demet Hanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Umarım Avrupa'dan getireceğimiz kupayla bu birlikteliği taçlandırırız" dedi. Ali Yüce, soru-cevap kısmında kendisine yöneltilen bir soru üzerine de "Buraya sadece yöneticilik yapmaya, maçtan maça protokolde oturmaya gelmedim. Bu bir takım oyunu, ben de onlarla üzülüp onlarla sevineceğim. Her türlü branşta Galatasaray'ın kazanmasını isterim. Binim sorumluluğum olan branşın kupa almasını da gönülden beklerim. Yeri geldiğinde protokol yeri geldiğinde taraftarın içinde olup başarılar kazanmaya devam edeceğiz"

Galatasaray A Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil ise, "Türkiye'nin en büyük kulübü ve en büyük e ticaret şirketi bizim paydamızda buluştu. İki markanın de hedefleri aynı. Büyük başarıları inşallah birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı. Kaptan Nihan Güneyligil ise "Hedefi en iyi olmak olan iki markanın anlaşması umarım iki tarafa da uğurlu gelir. Geçen sene uçundan kaçırdığımız kupayı bu se Trendyol'un katkısıyla geleceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.