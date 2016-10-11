Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?

Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma reklamı için Trendyol ile Türk Telekom Arena'da düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi için 22 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü genel kurulda üyelerden yetki isteyecek Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın bu yıl kar edeceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Galatasaray Futbol Takımı bu sene kar edecek. Bunu geçen sene hedeflemiştim. Önceki sene 55 milyon avro olan zararımızı, geçen sene 17 milyon avro mertebesine düşürdük. Galatasaray Futbol Takımı bu sene karlı bitirmek zorunda. Bunun için 'Riva ve Florya' diyoruz. Futbol takımımız çok değerli bir marka. Gelirleri itibarıyla Türkiye'deki en yüksek futbol takımı. Ancak senede yaklaşık 120 milyon lira bir faiz sarmalının içine girmişseniz, bütün eliniz, kolunuz bağlanıyor. Galatasaray'ın belini büken geçmişten gelen borçlarından dolayı ödediği yüksek seviyedeki faizlerdir. Bu projeler, bu kanamayı durduracak."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamanın Galatasaray'ın hedefleri arasında olduğunu anlatan Özbek, "Bu fikir Galatasaray'da her zaman vardır. Galatasaray bunu yapacağını da daha önce elde ettiği başarılarla göstermiştir. Galatasaray'ın bugünkü mali yapısını zora sokan korkunç bir faiz gideri var. Galatasaray'ın bu faiz yükünden kurtulmasıyla beraber futbol takımını yöneten şirket karlı bir hale gelir. Bu borç yükünden kurtulmamızla beraber sportif başarı zaten arkasında bekliyor. Önce biz bu borç yükünden kurtulalım, ondan sonra müsait gelirlerimizle en iyi takımı kurup Şampiyonlar Ligi'nde final adayı olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim önümüzde UEFA'nın başka bir kararı yok"

Dursun Özbek, eski yöneticilerin, Galatasaray'ın mali yapısı nedeniyle bir sezon daha Avrupa kupalarına gidemeyeceğine yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Galatasaray gibi büyük kurumlarda muhalefet şart. Geçmişten gelen değerleri itibarıyla Galatasaray'ın demokratik ve şeffaf bir yapısı var. Buna bağlı olarak muhalefetin bu konudaki endişeleri doğal. Galatasaray başkanının kapısı herkese açık. Eğer gerçekten bir endişe içerisindeyseler yapacağımız toplantılarda, divan kurullarında gelirler tartışırız. Galatasaray'a basın üzerinden mesaj göndermeyi yanlış buluyorum. Gerçek Galatasaraylıların basın üzerinden konuşmaması lazım." diye konuştu.

Galatasaray'ın geçen sezon UEFA ile yaşadığı sorunun 2014 yılı ve öncesinde yapılan harcamalardan kaynaklandığını anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef o dönemde UEFA ile anlaşmalar uygun bir şekilde yapılmamış. Baktığımız zaman 2014 yılının mayıs ayında yapılmış ve geriye doğru çalıştırılmış. Geriye doğru 3 sezonu dikkate almışlar. Böyle bir anlaşmanın yapılmaması gerekiyordu. Bir spor kulübü ile iyileştirme anlaşması yapılıyorsa ileriye dönük olması lazım. Biz bu süreci yürüttük, cezanın verilmemesi için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Neticede UEFA bize 'Bugünkü mali yapın ile senede 65 milyon avrodan fazla sporcu ödemesi yapamazsın' diyor. Ayrıca bir sene de men cezası verdi. Geçen sezon kalifiye olduk ve bu ceza da ortadan kalktı. Şimdi bizim önümüzde başka bir karar yok."





"Bay Riekerink zaten altyapının ustası"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynadığı hazırlık maçının son bölümünde oyuna giren 14 yaşındaki Mustafa Kapı'nın üst seviyede gündem olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altyapının ne kadar önemli olduğuna ve buradan gelen oyuncuların Galatasaraylıları ne kadar gururlandırdığına, sevindirdiğine hepimiz şahit olduk. Bay Riekerink de bu manada bizim için çok önemli bir değer. Galatasaray altyapı konusunda da öncü olacaktır. Florya 80 dönümdür, 250 dönümlük arsaya gitmeyi planlıyoruz. Burada 8 ya da 9 nizami futbol sahası olacak. Bu projeyi hayata geçirmek son derece basit. Bay Riekerink zaten altyapının ustası. Kariyeri A takıma hocalık yapmak için yeterlidir. Başta epey tenkit aldık ama bugün geldiğimiz seviyede görüyorsunuz ki son derece başarılı gidiyor. Ayrıca yaş gruplarının maçlarına gitmesi ve orada da heyecan oluşturması önemli."