Galatasaray çalışmalar tam gaz
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanın son bölümünde ise üç ayrı takım halinde dar alanda 5'e 5 çift kale maç oynandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:49
- Kartal yenilgiyi unuttu
Toplam 5
Yorum
karakartal Allah nazardan saklasın.Bu başarının bir altyapısı var.Çok çalışma,disiplin,takım ruhu,yüksek karakterli oyunculardan oluşan bir takım.
- Kartal yenilgiyi unuttu
Toplam 5
Yorum
BEYAZ arkadas senol gunes,en iyi 11i olusturmak icin bir arayis icerisinde,bunun yanlisla ilgisi yok,4 tane oyuncu sakat oldugu halde halen mac kaybetmemis,yanlislik ariyorsan fatih terimin sacmaliklarina bak,senol gunes tartismasiz turkiyenin en iyi teknik direktoru,her zaman guzel futbol bekleyemzsin,bazen iyi oynamayip puan almakta onemlidir,ben inaniyorumki ilk yari sonu en yakin rakibimize 10 puan fark atariz, oguzhan,talisca ve gokhan inlerin donusuyle yeniden guzel futbol ve farkli galibiyetler gelecektir.
- Kartal yenilgiyi unuttu
Toplam 5
Yorum
eşref hadi git ordan beşiktaş müthiş oynuuuyor
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