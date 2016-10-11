 Galatasaray çalışmalar tam gaz – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    çalışmalar tam gaz

    Galatasaray çalışmalar tam gaz

    , Toto Süper Lig'de 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın son bölümünde ise üç ayrı takım halinde dar alanda 5'e 5 çift kale maç oynandığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:49
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