Dursun Özbek: "G.Saray'ı fabrika ayarlarına döndüreceğiz"

22 Ekim'de yapılacakkonuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üyelere bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Özbek; Otel, Riva, Florya ve spor salonu projelerini anlattı. "Galatasaray'ı fabrika ayarlarına döndüreceğiz" diyen Dursun Özbek; "Benden sonraki başkan ve yönetimine sıfır borçla bir Galatasaray teslim edeceğiz. Bu benim taahhüdüm" ifadelerini kullandı.Toplantıyı üç ana başlıkta toplayan Özbek, "Bİrinci konu kulübün mali bağımsızlığı kazanması. İKincisi G.Saray'ın yönetilebilmesi için kendi kriterleri olmalı. Üçüncü adım da gelecek yıllarda sportif başarının sağlanması için gerekli adımların atılması. Galatasaray'ın sahibi genel kurul, 22 Ekim'de onlardan yetki isteyeceğiz. Mali bağımsızlık önceliğimiz" diye konuştu.Riva ve Florya projelerinin Galatasaray'ın kurtuluşu olduğunun altını çizen Özbek, "Riva ve Florya, Galatasaray'a orta vadede yaklaşık olarak 500 milyon dolar'lık gelir sağlayacak. Protokollerin yapılmasıyla kısa dönemde de kulübümüze nakit akışı sağlanacak. Buradan gelecek paranın yüzde 90-95'i banka borçlarının kapanmasına gidecek. Hiç kimse başka bir şey düşünmesin. Banka borçlarından kurtulmak zorundayız. Galatasaray'ın bağımsızlığı her şeyin önünde geliyor. Bu kulüp iyi yönetildiği zaman para kazanabilecek bir yapıda. Borçlardan kalan kısım ile ise Selahattin Beyaz'ın G.Saray'a hediye ettiği Riva gibi yeni gayrimenkul satın almak istiyorum" dedi.Galatasaray'ın gider ve gelirlerini de açıklayan Özbek, şöyle konuştu: "Futbolculara ödenen maaş, prim ve stopajlar yaklaşık 60 milyon euro. Personel ve teknik kadroya ödenen 21 milyon euro. Deplasman ve kamp masrafları 5 milyon euro. Finansman giderleri 38 milyon euro. Futbolcu amortisman giderleri 17 milyon euro. G.Saray'ın 500 milyon dolar kadar borcu var. Bu paranın 230 milyon'u banka borcu. Her yıl 40 milyon euro faiz ve kur farkı ödüyoruz. Bu derece faiz ödeyerek kulübü ileriye götürmek çok zor. G.Saray'ın geliri 150 milyon seviyesindedir. Bu gelire rağmen neden sıkıntı çekiliyor sorusu sorulabilir. Bu gelirimiz 2020 yılına kadar temlik edildiği için gelirler var ama kasaya girişi olmuyor. Biz bu borç sarmalından ne pahasına olursa olsun çıkmak zorundayız. Her sene 40 milyon euro faiz ve kur farkı ödeyerek geleceğe taşıyamayız."Mecidiyeköy'de 2 bin metrekare civarında bir arazimiz vardı. Çeşitli spekülasyonlar var.. Günlük gelişmeleri önünden geçerken bile görebilirsiniz. Şu an cephesi kapatılıyor. İçeride mobilya ve dekorasyon çalışması yapıldı.Yaklaşık olarak 840'a yakın villa projesi vardı.Ben gidip kendi başımaile görüşmedim. Galatasaray Kongresi içinden itibarlı arkadaşlarımızla bir komisyon oluşturduk.Galatasaray'ın en büyük gayrimenkullerinden biri de mevcut tesislerimizin olduğu Florya'daki arazi.Tapusu bize ait olan kısım 23 dönüm.. Ankara'da bakanlık düzeyinde yeni tesis yapmak içinde oldu.Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde TT Arena'nın yanında 15 bin kişilik spor salonu için her şey hazır.Çok kısa sürede inşaatına başlayacağız. Yıllık isim hakkını 3 milyon dolar'dan 10 yıllık satabilirsekgelir elde ederiz.