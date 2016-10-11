Dursun Özbek: "G.Saray'ı fabrika ayarlarına döndüreceğiz"
Kulüp üyelerine sunum yapan başkan Özbek, “Galatasaray’ı fabrika ayarlarına döndüreceğiz” diyerek “Benden sonraki başkan ve yönetime sıfır borçla bir kulüp teslim edeceğiz” ifadesini kullandı.
22 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Mali Kongre öncesi bilgilendirme toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üyelere bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Özbek; Otel, Riva, Florya ve spor salonu projelerini anlattı. "Galatasaray'ı fabrika ayarlarına döndüreceğiz" diyen Dursun Özbek; "Benden sonraki başkan ve yönetimine sıfır borçla bir Galatasaray teslim edeceğiz. Bu benim taahhüdüm" ifadelerini kullandı.
Toplantıyı üç ana başlıkta toplayan Özbek, "Bİrinci konu kulübün mali bağımsızlığı kazanması. İKincisi G.Saray'ın yönetilebilmesi için kendi kriterleri olmalı. Üçüncü adım da gelecek yıllarda sportif başarının sağlanması için gerekli adımların atılması. Galatasaray'ın sahibi genel kurul, 22 Ekim'de onlardan yetki isteyeceğiz. Mali bağımsızlık önceliğimiz" diye konuştu.
500 MİLYON DOLAR GELECEK
Riva ve Florya projelerinin Galatasaray'ın kurtuluşu olduğunun altını çizen Özbek, "Riva ve Florya, Galatasaray'a orta vadede yaklaşık olarak 500 milyon dolar'lık gelir sağlayacak. Protokollerin yapılmasıyla kısa dönemde de kulübümüze nakit akışı sağlanacak. Buradan gelecek paranın yüzde 90-95'i banka borçlarının kapanmasına gidecek. Hiç kimse başka bir şey düşünmesin. Banka borçlarından kurtulmak zorundayız. Galatasaray'ın bağımsızlığı her şeyin önünde geliyor. Bu kulüp iyi yönetildiği zaman para kazanabilecek bir yapıda. Borçlardan kalan kısım ile ise Selahattin Beyaz'ın G.Saray'a hediye ettiği Riva gibi yeni gayrimenkul satın almak istiyorum" dedi.
FAİZLER BEL BÜKÜYOR
Galatasaray'ın gider ve gelirlerini de açıklayan Özbek, şöyle konuştu: "Futbolculara ödenen maaş, prim ve stopajlar yaklaşık 60 milyon euro. Personel ve teknik kadroya ödenen 21 milyon euro. Deplasman ve kamp masrafları 5 milyon euro. Finansman giderleri 38 milyon euro. Futbolcu amortisman giderleri 17 milyon euro. G.Saray'ın 500 milyon dolar kadar borcu var. Bu paranın 230 milyon'u banka borcu. Her yıl 40 milyon euro faiz ve kur farkı ödüyoruz. Bu derece faiz ödeyerek kulübü ileriye götürmek çok zor. G.Saray'ın geliri 150 milyon seviyesindedir. Bu gelire rağmen neden sıkıntı çekiliyor sorusu sorulabilir. Bu gelirimiz 2020 yılına kadar temlik edildiği için gelirler var ama kasaya girişi olmuyor. Biz bu borç sarmalından ne pahasına olursa olsun çıkmak zorundayız. Her sene 40 milyon euro faiz ve kur farkı ödeyerek geleceğe taşıyamayız."
PROJE 1 - MECİDİYEKÖY
Mecidiyeköy'de 2 bin metrekare civarında bir arazimiz vardı. Çeşitli spekülasyonlar var. Otel inşaatı istediğimiz hızda gitmiyor ama durması söz konusu değil. Günlük gelişmeleri önünden geçerken bile görebilirsiniz. Şu an cephesi kapatılıyor. İçeride mobilya ve dekorasyon çalışması yapıldı.
PROJE 2 - RİVA
Yaklaşık olarak 840'a yakın villa projesi vardı. Yaklaşık olarak 1 milyon metrekareye yakın bir arsa. Ben gidip kendi başıma Emlak Konut ile görüşmedim. Galatasaray Kongresi içinden itibarlı arkadaşlarımızla bir komisyon oluşturduk. Genel kurulda kendi sunumlarını yapacaklar.
PROJE 3 - FLORYA
Galatasaray'ın en büyük gayrimenkullerinden biri de mevcut tesislerimizin olduğu Florya'daki arazi. Toplamda yaklaşık 85 dönüm bir arazi. Tapusu bize ait olan kısım 23 dönüm. Zaten Florya'ya sığmıyoruz. Ankara'da bakanlık düzeyinde yeni tesis yapmak için arsa talebimiz de oldu.
PROJE 4 - SPOR SALONU
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde TT Arena'nın yanında 15 bin kişilik spor salonu için her şey hazır. Planlar projeler yapıldı. Çok kısa sürede inşaatına başlayacağız. Yıllık isim hakkını 3 milyon dolar'dan 10 yıllık satabilirsek 30 milyon dolar gelir elde ederiz. Salon kendi kendini yapacak.
Toplantıyı üç ana başlıkta toplayan Özbek, "Bİrinci konu kulübün mali bağımsızlığı kazanması. İKincisi G.Saray'ın yönetilebilmesi için kendi kriterleri olmalı. Üçüncü adım da gelecek yıllarda sportif başarının sağlanması için gerekli adımların atılması. Galatasaray'ın sahibi genel kurul, 22 Ekim'de onlardan yetki isteyeceğiz. Mali bağımsızlık önceliğimiz" diye konuştu.
500 MİLYON DOLAR GELECEK
Riva ve Florya projelerinin Galatasaray'ın kurtuluşu olduğunun altını çizen Özbek, "Riva ve Florya, Galatasaray'a orta vadede yaklaşık olarak 500 milyon dolar'lık gelir sağlayacak. Protokollerin yapılmasıyla kısa dönemde de kulübümüze nakit akışı sağlanacak. Buradan gelecek paranın yüzde 90-95'i banka borçlarının kapanmasına gidecek. Hiç kimse başka bir şey düşünmesin. Banka borçlarından kurtulmak zorundayız. Galatasaray'ın bağımsızlığı her şeyin önünde geliyor. Bu kulüp iyi yönetildiği zaman para kazanabilecek bir yapıda. Borçlardan kalan kısım ile ise Selahattin Beyaz'ın G.Saray'a hediye ettiği Riva gibi yeni gayrimenkul satın almak istiyorum" dedi.
FAİZLER BEL BÜKÜYOR
Galatasaray'ın gider ve gelirlerini de açıklayan Özbek, şöyle konuştu: "Futbolculara ödenen maaş, prim ve stopajlar yaklaşık 60 milyon euro. Personel ve teknik kadroya ödenen 21 milyon euro. Deplasman ve kamp masrafları 5 milyon euro. Finansman giderleri 38 milyon euro. Futbolcu amortisman giderleri 17 milyon euro. G.Saray'ın 500 milyon dolar kadar borcu var. Bu paranın 230 milyon'u banka borcu. Her yıl 40 milyon euro faiz ve kur farkı ödüyoruz. Bu derece faiz ödeyerek kulübü ileriye götürmek çok zor. G.Saray'ın geliri 150 milyon seviyesindedir. Bu gelire rağmen neden sıkıntı çekiliyor sorusu sorulabilir. Bu gelirimiz 2020 yılına kadar temlik edildiği için gelirler var ama kasaya girişi olmuyor. Biz bu borç sarmalından ne pahasına olursa olsun çıkmak zorundayız. Her sene 40 milyon euro faiz ve kur farkı ödeyerek geleceğe taşıyamayız."
PROJE 1 - MECİDİYEKÖY
Mecidiyeköy'de 2 bin metrekare civarında bir arazimiz vardı. Çeşitli spekülasyonlar var. Otel inşaatı istediğimiz hızda gitmiyor ama durması söz konusu değil. Günlük gelişmeleri önünden geçerken bile görebilirsiniz. Şu an cephesi kapatılıyor. İçeride mobilya ve dekorasyon çalışması yapıldı.
PROJE 2 - RİVA
Yaklaşık olarak 840'a yakın villa projesi vardı. Yaklaşık olarak 1 milyon metrekareye yakın bir arsa. Ben gidip kendi başıma Emlak Konut ile görüşmedim. Galatasaray Kongresi içinden itibarlı arkadaşlarımızla bir komisyon oluşturduk. Genel kurulda kendi sunumlarını yapacaklar.
PROJE 3 - FLORYA
Galatasaray'ın en büyük gayrimenkullerinden biri de mevcut tesislerimizin olduğu Florya'daki arazi. Toplamda yaklaşık 85 dönüm bir arazi. Tapusu bize ait olan kısım 23 dönüm. Zaten Florya'ya sığmıyoruz. Ankara'da bakanlık düzeyinde yeni tesis yapmak için arsa talebimiz de oldu.
PROJE 4 - SPOR SALONU
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde TT Arena'nın yanında 15 bin kişilik spor salonu için her şey hazır. Planlar projeler yapıldı. Çok kısa sürede inşaatına başlayacağız. Yıllık isim hakkını 3 milyon dolar'dan 10 yıllık satabilirsek 30 milyon dolar gelir elde ederiz. Salon kendi kendini yapacak.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buz dağına çarptık!
Toplam 99
Yorum
ali fARKLI YENİLMEDİK DİYE SEVİNDİĞİMİZ,SANTRAYI GEÇEMEDİĞİMİZ YILLARA DÖNÜYORUZ!
- Terim maç sonu konuştu
Toplam 53
Yorum
ali krediniz mi kaldı dünyanın en pahalı futbol drektörü(!)
- Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı
Toplam 12
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Haydar "Camia" kelimesinin anlamını bilmediğin açık ki yazmışsın. Sizin sevmemeniz normal siz ve sizin gibiler sevmediği için her zaman Aziz başkan sevilecek... Karıştırmayın demiştim ama karıştırmışsın...
Dursun Özbek: "G.Saray'ı fabrika ayarlarına döndüreceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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