Divan yarın toplanıyor
Galatasaray Divan Kurulu, yarın saat 13.30'da Galatasaray Lisesi'nde Ekim ayı toplantısını gerçekleştirilecek. Başkan Özbek'in, Divan'da 22 Ekim'de yapılacak kongreyle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Divan yarın toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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