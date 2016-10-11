 Divan yarın toplanıyor – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Divan yarın toplanıyor

    Divan yarın toplanıyor
    Divan Kurulu, yarın saat 13.30'da Galatasaray Lisesi'nde Ekim ayı toplantısını gerçekleştirilecek. Başkan Özbek'in, Divan'da 22 Ekim'de yapılacak kongreyle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:26
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