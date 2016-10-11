De Jong için korkutucu iddia!
Ayağının tozuyla Kayserispor maçına çıkan ve ortadan kaybolan De Jong’un sakatlığının ciddi olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da Nigel De Jong rüzgarı kısa sürdü. Daha geldiği ilk hafta ayağının tozuyla Selçuk İnan'ın yerine Kayserispor maçında 45 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu bir aydır ortada yok. Levski ile oynanan hazırlık maçı için Bulgaristan'a da götürülmeyen De Jong'un dizindeki sakatlığın tahmin edilenden daha ciddi olduğu iddia edildi.
HAMZAOĞLU ALDIRMADI
De Jong'la ilgili ayrıca sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Sneijder'in, Hamzaoğlu'na De Jong'u tavsiye ettiği ama başarılı hocanın sakatlığı nedeniyle bu transfere onay vermediği ifade edildi.
HAMZAOĞLU ALDIRMADI
De Jong'la ilgili ayrıca sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Sneijder'in, Hamzaoğlu'na De Jong'u tavsiye ettiği ama başarılı hocanın sakatlığı nedeniyle bu transfere onay vermediği ifade edildi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 1
Yorum
gkhgny1907 sen oynama sahada dur sarı laci üzerinde olsun bu gurur bize yeter rvp.100 yıl sonra bile en iyiler arasında anılacak olman bizim gururumuz
- Diego yeniden doğdu
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 hadi caneri geçtimde gökhandan hala umudunuz varmı :))) adam genç yaşında bile fenerbahçeye üst düzey hiçbir maçta faydası olmadı 32 de mi olck
- Ozan devreyi kapattı
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 bu tff den alınacak tek kuruş bile helaldir.alın paramızı.!!
De Jong için korkutucu iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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