 De Jong için korkutucu iddia! – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    De Jong için korkutucu iddia!

    De Jong için korkutucu iddia!

    Ayağının tozuyla maçına çıkan ve ortadan kaybolan De Jong’un sakatlığının ciddi olduğu iddia edildi.

    'da Nigel De Jong rüzgarı kısa sürdü. Daha geldiği ilk hafta ayağının tozuyla Selçuk İnan'ın yerine maçında 45 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu bir aydır ortada yok. Levski ile oynanan hazırlık maçı için Bulgaristan'a da götürülmeyen De Jong'un dizindeki sakatlığın tahmin edilenden daha ciddi olduğu iddia edildi.

    HAMZAOĞLU ALDIRMADI
    De Jong'la ilgili ayrıca sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Sneijder'in, Hamzaoğlu'na De Jong'u tavsiye ettiği ama başarılı hocanın sakatlığı nedeniyle bu transfere onay vermediği ifade edildi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:05
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