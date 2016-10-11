 Çavdar’ı kaptı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Çavdar’ı kaptı

    Çavdar’ı kaptı
    Cimbom, gençleşme planı çerçevesinde Feyenoord genç takımının 17 yaşındaki defans oyuncusu Yaşar Çavdar ile sözleşme imzaladı. Scout ekibinin keşfettiği oyuncu deneme idmanında sınıfı geçince, anlaşma yapıldı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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