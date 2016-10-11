Çavdar’ı kaptı
Cimbom, gençleşme planı çerçevesinde Feyenoord genç takımının 17 yaşındaki defans oyuncusu Yaşar Çavdar ile sözleşme imzaladı. Scout ekibinin keşfettiği oyuncu deneme idmanında sınıfı geçince, anlaşma yapıldı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Çavdar’ı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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