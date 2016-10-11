''Başarı için çalışın, para için değil''
Mustafa Kapı aracılığıyla genç oyunculara seslenen Hollandalı teknik adam, “Gençler şu an başardıklarının keyfini çıkarabilirler ama bir yerde tökezleyecektir. O anda ayağa kalkması önemli” diye konuştu.
Levski Sofya maçında 14 yaşındaki Mustafa Kapı'yı A takımda oynatarak beğeni toplayan Jan Olde Riekerink, "Galatasaray olarak altyapıya büyük ilgi gösteriyoruz. Şans vermeye devam edeceğiz. A takıma çıkış yolunun daha da açılması için çalışıyoruz" dedi. Külübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Altyapıdan daha fazla ismi A takımda görmek istiyorum. Oyunculara şans vermek önemli. Mustafa gayet iyi bir iş çıkardı. Tüm hafta takımla beraber çalıştı. İnceleme fırsatımız oldu. Büyük oyuncularla oynadı ve kendini iyi yönetti." değerlendirmesinde bulundu.
HAYALİ DEVLER LİGİ
Riekerink, Mustafa Kapı ile arasında geçen diyaloğu da paylaşarak, "Mustafa ile konuştum. Bu olanlarla nasıl baş etmesi gerektiğini anlatmalıyız. Başarılı olmasını istiyorum. Mustafa'ya 'Neyi başarmak istiyorsun?' diye sordum. Cevap olarak 'Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, ayrıca gençlere, "Genç oyuncular şu an başardıklarının keyfini sürebilir ama bir yerde tökezleyecektir. O anda ayağa kalkması önemli" öğüdünde bulundu.
'BAŞARI İÇİN ÇALIŞIN, PARA-ŞÖHRET İÇİN DEĞİL'
Jan Olde Riekerink, Mustafa Kapı'yı yetiştiren antrenörlerin gurur duyması gerektiğini belirtirken, "Oyuncuların büyüme aşamasında 3-4 yıl çalışınca doğal olarak bir bağlılık hissediyorsunuz. Mustafa etraftan çok fazla reaksiyon alacak. Bunun altından kalkması lazım. Başarı için çalışması gerek. Para ya da şöhret için değil" yorumunu yaptı.
TEKNİĞİ ÇOK İYİ
Riekerink, "Mustafa'nın çok disiplinli bir karakteri var. İyi bir takım oyuncusu ve tekniği de iyi. Başarı için her malzemeye sahip" dedi.
Savaş ÇORLU
HAYALİ DEVLER LİGİ
Riekerink, Mustafa Kapı ile arasında geçen diyaloğu da paylaşarak, "Mustafa ile konuştum. Bu olanlarla nasıl baş etmesi gerektiğini anlatmalıyız. Başarılı olmasını istiyorum. Mustafa'ya 'Neyi başarmak istiyorsun?' diye sordum. Cevap olarak 'Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, ayrıca gençlere, "Genç oyuncular şu an başardıklarının keyfini sürebilir ama bir yerde tökezleyecektir. O anda ayağa kalkması önemli" öğüdünde bulundu.
'BAŞARI İÇİN ÇALIŞIN, PARA-ŞÖHRET İÇİN DEĞİL'
Jan Olde Riekerink, Mustafa Kapı'yı yetiştiren antrenörlerin gurur duyması gerektiğini belirtirken, "Oyuncuların büyüme aşamasında 3-4 yıl çalışınca doğal olarak bir bağlılık hissediyorsunuz. Mustafa etraftan çok fazla reaksiyon alacak. Bunun altından kalkması lazım. Başarı için çalışması gerek. Para ya da şöhret için değil" yorumunu yaptı.
TEKNİĞİ ÇOK İYİ
Riekerink, "Mustafa'nın çok disiplinli bir karakteri var. İyi bir takım oyuncusu ve tekniği de iyi. Başarı için her malzemeye sahip" dedi.
Savaş ÇORLU
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
''Başarı için çalışın, para için değil'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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