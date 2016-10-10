 Sınırları belirledi! – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Sınırları belirledi!

    Sınırları belirledi!
    Riekerink'e destek veren yönetici Levent Nazifoğlu, basının çizgilerini de belirledi. Nazifoğlu, "Hocamıza kimse dokunamaz. Basın özgürlüğüne saygılıyız ama bir de basın adabı var. Herkes uymak mecburiyetinde" diye konuştu.

    BEŞİKTAŞ YORULACAK
    Lig yarışını da değerlendiren Nazifoğlu, "Beşiktaş'ı erken favori gösterdiler. , Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor; yorulacak. Beşiktaş'ın iyi hiç kolay değil. Ben en şanslı olarak kendimizi görüyorum" dedi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:36
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