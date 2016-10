Saray’ın altın kapısı

Aslan'ın milli arada Levski Sofya ile oynadığı karşılaşmayadamga vurdu. Teknik direktör'in A Takım'la çalıştırdıktan sonramaçı için Sofya'ya da götürdüğü 14 yaşındaki çocuk yıldız adayı 89'da oyuna da dahil olmuştu.tarihinde forma giyen en genç isim olan Mustafa bir anda herkesin dikkatini çekti. Biz de 14 yaşındaki "" denilen Mustafa'yı sizlere daha yakından tanıtalım dedik.Mustafa Kapı'yı Galatasaray 'a kazandıran isimCimbom'da uzun yıllar altyapıda çalışan Ünder, 3 yıl öncer'un altyapısının başındayken Mustafa'daki yeteneği keşfetti.genç futbolcu adayının önce ailesi sonra da kulübüyle görüşüp gerekli izinleri aldıktan sonra onu Florya'ya getirdi. Ünder o günlerde sarı-kırmızılı yöneticilere "Size öyle bir çocuk getiriyorum ki gelecekte herkes onu konuşacak" demişti.Cimbom'dateknik direktör JanOlde Riekerink'in'yı oynatmasıdünya basınında da genişyankı buldu. İspanya'dan Almanya'ya,Bulgaristan'dan Hollanda'yakadar herkes'ınyıldız adayının genç yaşta sarı-kırmızılı formayla sahayaçıkmasını takdiretti.Mustafa Kapı 14 yaşındamaçında forma giyerekadına sahaya çıkan en genç isim olurken kulüp efsanelerini de solladı. Mustafa,gibi Galatasaray'ın unutulmaz isimlerini arkasında bıraktı. Tugay, Bülent, OkanA Takım'da forma giyerkenbu onura sadece 14 yaşında erişti.Levski Sofya maçı sonrası'ye konuşanbir hayli heyecanlıydı. Bilgisayar oyunlarında kadrosuna aldığı yıldız futbolcu ağabeyleriyle aynı çimlere basan 14'lük yıldız kendisine bu şansı veren'e teşekkür ederken aşırı heyecandan'in adını saymayı unuttu.Mustafa Kapı,11. sınıftaokuyor. Okul servisi ile gidip geliyor.Sınavları olduğunda bazıidmanları aksatsa da ekstra çalışmalarlaaçığını kapatıyor.Bayrampaşalılar, semtlerindençıkan'dan sonraMustafa'yı da çok seviyor.Galatasaray'ın geleceği olarak gösterilenidman ve okulundan kalan boş zamanlarını'da geçiriyor. En keyif aldığı hobisi film izlemek. Kitap okumayı da seviyor. Yönetim bir andaMustafa ile ilgilenmesi için bir de mentör tuttu.Mustafa Kapı'nın profesyonel olması için statü gereğigerekiyor. Kulüp düğmeye bastı. Bunun için de 14'lük çocuk yıldız adayının ailesi İstanbul'a davet edildi. Seneyeile profesyonel sözleşme imzalanacak.Mustafa Kapı'nın tüm okul masraflarınıkulübü karşılıyor. Aylığı 150 TL olan Kapı ile eski altyapı hocalarından Bülent Ünder ile Bahri Savaş da yakından ilgileniyor. Aylığı'ye yükseltilecek.Mustafa Kapı iki çocuklu bir ailenin oğlu. Bir de ablası olan 14'lük yeni yıldız adayının babası Metin Kapı, İzmir'de bir market işletiyor. Kapı, "Bülent Ünder'e teşekkürler. Her şey onun sayesinde" diye konuştu.14 yaşında Galatasaray'da oynadı. Onun için bundan büyük mutluluk olur mu? Olmaz. Tek kelime ile süper. Para, pul nedir ki bunun yanında. Aslan kardeşim Mustafa. Umarım uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen. Altyapıdan yeni yıldızların çıkması çok güzelMustafa'yı yakından tanıyorum. Şımaracak çocuk değildir. Çok yetenekli, iyi aile terbiyesi almış, olgun duruşu olan bir çocuk. Sosyal olarak Galatasaray da her an onun yanında olacaktır. Ben onu Galatasaray'a getirdiğim için kimseden teşekkür beklemiyorum. En büyük teşekkürüm Mustafa'dır. Şans verilsin daha ne Mustafalar çıkar.