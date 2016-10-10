Saray’ın altın kapısı
Galatasaray’da gündem Riekerink’in Sofya’da 89’da oyuna soktuğu 14’lük Mustafa... İşte FOTOMAÇ farkıyla A’dan Z’ye Aslan’ın gelecekteki Pogba’sı.
Aslan'ın milli arada Levski Sofya ile oynadığı karşılaşmaya Mustafa Kapı damga vurdu. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in A Takım'la çalıştırdıktan sonra Levski maçı için Sofya'ya da götürdüğü 14 yaşındaki çocuk yıldız adayı 89'da oyuna da dahil olmuştu. G.Saray tarihinde forma giyen en genç isim olan Mustafa bir anda herkesin dikkatini çekti. Biz de 14 yaşındaki "Yerli Pogba" denilen Mustafa'yı sizlere daha yakından tanıtalım dedik.
ÜNDER KEŞFETTİ
Mustafa Kapı'yı Galatasaray'a kazandıran isim Bülent Ünder. Cimbom'da uzun yıllar altyapıda çalışan Ünder, 3 yıl önce Denizlispor'un altyapısının başındayken Mustafa'daki yeteneği keşfetti. Ünder genç futbolcu adayının önce ailesi sonra da kulübüyle görüşüp gerekli izinleri aldıktan sonra onu Florya'ya getirdi. Ünder o günlerde sarı-kırmızılı yöneticilere "Size öyle bir çocuk getiriyorum ki gelecekte herkes onu konuşacak" demişti.
DÜNYA BASININI SALLADI
Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in 14 yaşındaki Mustafa Kapı'yı oynatması dünya basınında da geniş yankı buldu. İspanya'dan Almanya'ya, Bulgaristan'dan Hollanda'ya kadar herkes Aslan'ın yıldız adayının genç yaşta sarı- kırmızılı formayla sahaya çıkmasını takdir etti.
TUGAY'I VE OKAN BURUK'U SOLLADI
Mustafa Kapı 14 yaşında Levski Sofya maçında forma giyerek Cimbom adına sahaya çıkan en genç isim olurken kulüp efsanelerini de solladı. Mustafa, Tugay Kerimoğlu, Bülent Korkmaz, Okan Buruk gibi Galatasaray'ın unutulmaz isimlerini arkasında bıraktı. Tugay, Bülent, Okan 16, 16.5 yaşlarında A Takım'da forma giyerken Mustafa bu onura sadece 14 yaşında erişti.
HEYECANDAN ÜNDER'İ UNUTTU
Levski Sofya maçı sonrası GS TV'ye konuşan Mustafa Kapı bir hayli heyecanlıydı. Bilgisayar oyunlarında kadrosuna aldığı yıldız futbolcu ağabeyleriyle aynı çimlere basan 14'lük yıldız kendisine bu şansı veren Jan Olde Riekerink'e teşekkür ederken aşırı heyecandan Bülent Ünder'in adını saymayı unuttu.
ARDA TURAN GİBİ BAYRAMPAŞALI
Mustafa Kapı, Bayrampaşa Meslek Lisesi 11. sınıfta okuyor. Okul servisi ile gidip geliyor. Sınavları olduğunda bazı idmanları aksatsa da ekstra çalışmalarla açığını kapatıyor. Bayrampaşalılar, semtlerinden çıkan Arda Turan'dan sonra Mustafa'yı da çok seviyor.
HOBİSİ FİLM İZLEMEK
Galatasaray'ın geleceği olarak gösterilen Mustafa Kapı idman ve okulundan kalan boş zamanlarını Florya'da geçiriyor. En keyif aldığı hobisi film izlemek. Kitap okumayı da seviyor. Yönetim bir anda medyatik olmasından çekindiği Mustafa ile ilgilenmesi için bir de mentör tuttu.
ÖZEL SÖZLEŞME
Mustafa Kapı'nın profesyonel olması için statü gereği 15 yaşını beklemesi gerekiyor. Kulüp düğmeye bastı. Bunun için de 14'lük çocuk yıldız adayının ailesi İstanbul'a davet edildi. Seneye Mustafa ile profesyonel sözleşme imzalanacak.
?AYLIĞI 150 TL
Mustafa Kapı'nın tüm okul masraflarını Galatasaray kulübü karşılıyor. Aylığı 150 TL olan Kapı ile eski altyapı hocalarından Bülent Ünder ile Bahri Savaş da yakından ilgileniyor. Aylığı 1000 TL'ye yükseltilecek.
BABASI ESNAF
Mustafa Kapı iki çocuklu bir ailenin oğlu. Bir de ablası olan 14'lük yeni yıldız adayının babası Metin Kapı, İzmir'de bir market işletiyor. Kapı, "Bülent Ünder'e teşekkürler. Her şey onun sayesinde" diye konuştu.
NE DEDİLER?
Arda Turan: 14 yaşında Galatasaray'da oynadı. Onun için bundan büyük mutluluk olur mu? Olmaz. Tek kelime ile süper. Para, pul nedir ki bunun yanında. Aslan kardeşim Mustafa. Umarım uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen. Altyapıdan yeni yıldızların çıkması çok güzel
Bülent Ünder: Mustafa'yı yakından tanıyorum. Şımaracak çocuk değildir. Çok yetenekli, iyi aile terbiyesi almış, olgun duruşu olan bir çocuk. Sosyal olarak Galatasaray da her an onun yanında olacaktır. Ben onu Galatasaray'a getirdiğim için kimseden teşekkür beklemiyorum. En büyük teşekkürüm Mustafa'dır. Şans verilsin daha ne Mustafalar çıkar.
Savaş ÇORLU
ÜNDER KEŞFETTİ
Mustafa Kapı'yı Galatasaray'a kazandıran isim Bülent Ünder. Cimbom'da uzun yıllar altyapıda çalışan Ünder, 3 yıl önce Denizlispor'un altyapısının başındayken Mustafa'daki yeteneği keşfetti. Ünder genç futbolcu adayının önce ailesi sonra da kulübüyle görüşüp gerekli izinleri aldıktan sonra onu Florya'ya getirdi. Ünder o günlerde sarı-kırmızılı yöneticilere "Size öyle bir çocuk getiriyorum ki gelecekte herkes onu konuşacak" demişti.
DÜNYA BASININI SALLADI
Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in 14 yaşındaki Mustafa Kapı'yı oynatması dünya basınında da geniş yankı buldu. İspanya'dan Almanya'ya, Bulgaristan'dan Hollanda'ya kadar herkes Aslan'ın yıldız adayının genç yaşta sarı- kırmızılı formayla sahaya çıkmasını takdir etti.
TUGAY'I VE OKAN BURUK'U SOLLADI
Mustafa Kapı 14 yaşında Levski Sofya maçında forma giyerek Cimbom adına sahaya çıkan en genç isim olurken kulüp efsanelerini de solladı. Mustafa, Tugay Kerimoğlu, Bülent Korkmaz, Okan Buruk gibi Galatasaray'ın unutulmaz isimlerini arkasında bıraktı. Tugay, Bülent, Okan 16, 16.5 yaşlarında A Takım'da forma giyerken Mustafa bu onura sadece 14 yaşında erişti.
HEYECANDAN ÜNDER'İ UNUTTU
Levski Sofya maçı sonrası GS TV'ye konuşan Mustafa Kapı bir hayli heyecanlıydı. Bilgisayar oyunlarında kadrosuna aldığı yıldız futbolcu ağabeyleriyle aynı çimlere basan 14'lük yıldız kendisine bu şansı veren Jan Olde Riekerink'e teşekkür ederken aşırı heyecandan Bülent Ünder'in adını saymayı unuttu.
ARDA TURAN GİBİ BAYRAMPAŞALI
Mustafa Kapı, Bayrampaşa Meslek Lisesi 11. sınıfta okuyor. Okul servisi ile gidip geliyor. Sınavları olduğunda bazı idmanları aksatsa da ekstra çalışmalarla açığını kapatıyor. Bayrampaşalılar, semtlerinden çıkan Arda Turan'dan sonra Mustafa'yı da çok seviyor.
HOBİSİ FİLM İZLEMEK
Galatasaray'ın geleceği olarak gösterilen Mustafa Kapı idman ve okulundan kalan boş zamanlarını Florya'da geçiriyor. En keyif aldığı hobisi film izlemek. Kitap okumayı da seviyor. Yönetim bir anda medyatik olmasından çekindiği Mustafa ile ilgilenmesi için bir de mentör tuttu.
ÖZEL SÖZLEŞME
Mustafa Kapı'nın profesyonel olması için statü gereği 15 yaşını beklemesi gerekiyor. Kulüp düğmeye bastı. Bunun için de 14'lük çocuk yıldız adayının ailesi İstanbul'a davet edildi. Seneye Mustafa ile profesyonel sözleşme imzalanacak.
?AYLIĞI 150 TL
Mustafa Kapı'nın tüm okul masraflarını Galatasaray kulübü karşılıyor. Aylığı 150 TL olan Kapı ile eski altyapı hocalarından Bülent Ünder ile Bahri Savaş da yakından ilgileniyor. Aylığı 1000 TL'ye yükseltilecek.
BABASI ESNAF
Mustafa Kapı iki çocuklu bir ailenin oğlu. Bir de ablası olan 14'lük yeni yıldız adayının babası Metin Kapı, İzmir'de bir market işletiyor. Kapı, "Bülent Ünder'e teşekkürler. Her şey onun sayesinde" diye konuştu.
NE DEDİLER?
Arda Turan: 14 yaşında Galatasaray'da oynadı. Onun için bundan büyük mutluluk olur mu? Olmaz. Tek kelime ile süper. Para, pul nedir ki bunun yanında. Aslan kardeşim Mustafa. Umarım uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen. Altyapıdan yeni yıldızların çıkması çok güzel
Bülent Ünder: Mustafa'yı yakından tanıyorum. Şımaracak çocuk değildir. Çok yetenekli, iyi aile terbiyesi almış, olgun duruşu olan bir çocuk. Sosyal olarak Galatasaray da her an onun yanında olacaktır. Ben onu Galatasaray'a getirdiğim için kimseden teşekkür beklemiyorum. En büyük teşekkürüm Mustafa'dır. Şans verilsin daha ne Mustafalar çıkar.
Savaş ÇORLU
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Saray’ın altın kapısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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