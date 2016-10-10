"Mustafa Kapı gayet iyi bir iş çıkardı"
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, genç oyunculara A takımda şans vermeye devam edeceğini söyledi.
Riekerink, Mustafa ile arasında geçen diyaloğu paylaşarak, "Mustafa ile konuştum. Bu kadar önemli bir olaydan sonra onu bilgilendirmem gerekiyor. Bütün bu olanlarla nasıl baş etmesi gerektiğini anlatmalıyız. İlk olarak başarılı olmasını istiyorum. Mustafa'ya 'Neyi başarmak istiyorsun?' diye sordum. Cevap olarak 'Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.
Hollandalı teknik adam, altyapıdan daha fazla ismi A takımda görmek istediğini dile getirerek, "Galatasaray olarak altyapıya büyük ilgi gösterdiğimizi vurgulamamız gerekiyor. Şans vermeye devam edeceğiz. A takıma çıkış yolunun daha da açılması için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Riekerink, geniş kadro ile çalışmanın ve hazırlık maçlarının kendileri için avantaj olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hazırlık maçları oyuncuları farklı pozisyonlarda görmek için fırsat. Martin Linnes sol bekte iyi iş çıkardı. Lionel Carole, sol bekimiz fakat ona bir şey olduğunda yerine oynayacak oyuncuların performansını görmemiz gerekiyor. Linnes'in orada oynayabildiğini biliyorum. Daha çok sağ bek olsa da onu sol tarafta da kullanabileceğimizi gördük."
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:34
- Beşiktaş artık kaybetmiyor
Toplam 1
Yorum
gkhgny1907 napoli ile seri başlıyor.bu başlığı 1 ay sonra silmek zorunda kalacaksınıuz.itiraf edin bjk şuan şansa bala ilerliyor
- Riekerink arayışta
Toplam 3
Yorum
linnes bnce bu adama dikkat edilmeli ofansıf bir bek ve önündeki oynayan adamla uyumu yakalarsa çok rahat asist kralı olur adam iyi okuyo oyunu ve akıllı oynuyo ama sinan yüzünden yediler adamı
- Saray’ın altın 'Kapı'sı
Toplam 12
Yorum
austin daha oynamsına çoook var her yıl 2 direktör değiştiren ülkenin tkmı olduğumuzdan zoor böyle hikayeler..
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