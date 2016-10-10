"Mustafa Kapı gayet iyi bir iş çıkardı"

Hollandalı teknik adam, Levski Sofya ile yaptıkları hazırlık maçında 89. dakikada oyuna dahil ettiği 14 yaşındaki Mustafa Kapı ile ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Oyunculara şans vermek önemli. Mustafa gayet iyi bir iş çıkardı. Tüm hafta takımla beraber çalıştı. İnceleme fırsatımız oldu. Büyük oyuncularla oynadı ve kendini iyi yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

Riekerink, Mustafa ile arasında geçen diyaloğu paylaşarak, "Mustafa ile konuştum. Bu kadar önemli bir olaydan sonra onu bilgilendirmem gerekiyor. Bütün bu olanlarla nasıl baş etmesi gerektiğini anlatmalıyız. İlk olarak başarılı olmasını istiyorum. Mustafa'ya 'Neyi başarmak istiyorsun?' diye sordum. Cevap olarak 'Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam, altyapıdan daha fazla ismi A takımda görmek istediğini dile getirerek, "Galatasaray olarak altyapıya büyük ilgi gösterdiğimizi vurgulamamız gerekiyor. Şans vermeye devam edeceğiz. A takıma çıkış yolunun daha da açılması için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Riekerink, geniş kadro ile çalışmanın ve hazırlık maçlarının kendileri için avantaj olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçları oyuncuları farklı pozisyonlarda görmek için fırsat. Martin Linnes sol bekte iyi iş çıkardı. Lionel Carole, sol bekimiz fakat ona bir şey olduğunda yerine oynayacak oyuncuların performansını görmemiz gerekiyor. Linnes'in orada oynayabildiğini biliyorum. Daha çok sağ bek olsa da onu sol tarafta da kullanabileceğimizi gördük."