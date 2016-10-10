Galatasaray'da milli hasar büyük
Galatasaray, milli maçlar haftasında 3 önemli oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Hakan Balta'nın ayrı ayrı MR'ları çekildi ve 3 oyuncunun Gençlerbirliği maçında oynaması zor görünüyor. Bu 3 oyuncunun durumları, MR testlerinin Çarşamba günü alınacak sonuçlarından sonra belli olacak ve hafta sonunda forma giyip giymeyecekleri netlik kazanacak.
Antalyaspor maçında sakatlandığı için ilk yarıda oyundan alınan Wesley Sneijder'in, Hollanda Milli Takımı'nın maçında aynı sakatlığının tekrarladığı ve yıldız oyuncunun milli maçta oynayarak büyük hata yaptığı belirlendi. Eren Derdiyok'un ise kalça ve kasığında meydana gelen gerilme yüzünden yürümekte bilen zorlandığı bildirildi. Eren'in, Gençlerbirliği maçında oynama şansının son derece düşük olduğu ve tedavisine devam edildiği açıklandı.
Hakan Balta'nın ise sağ uyluğunda ödem olduğu ve tedavisinin maç gününe kadar süreceği öğrenildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:37
- Terim maç sonu konuştu
Toplam 42
Yorum
sinan Basında adamla ilgili tek olumsuz haber yok. Kimse Emre Mor un forvette topal ın defansta yasin in milli takımda ne işi var bile diyemiyor
- Mario Gomez'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Cemil marıo du arsch. sen bjk yi çok ararsın!!!!!
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 8
Yorum
YUSUF HAKAN BALTA NEDEN KADRODAN ÇIKRAILDI ACABA Bİ KENDİNE SORSAN BİRDE BEŞİKTAŞTA OYNAYIPTA SAHADA KİMLER VARDI Bİ BAKSAN İYİ OLUR
Galatasaray'da milli hasar büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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