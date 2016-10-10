Galatasaray'da milli hasar büyük

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Hakan Balta'nın ayrı ayrı MR'ları çekildi ve 3 oyuncunun Gençlerbirliği maçında oynaması zor görünüyor. Bu 3 oyuncunun durumları, MR testlerinin Çarşamba günü alınacak sonuçlarından sonra belli olacak ve hafta sonunda forma giyip giymeyecekleri netlik kazanacak.

Antalyaspor maçında sakatlandığı için ilk yarıda oyundan alınan Wesley Sneijder'in, Hollanda Milli Takımı'nın maçında aynı sakatlığının tekrarladığı ve yıldız oyuncunun milli maçta oynayarak büyük hata yaptığı belirlendi. Eren Derdiyok'un ise kalça ve kasığında meydana gelen gerilme yüzünden yürümekte bilen zorlandığı bildirildi. Eren'in, Gençlerbirliği maçında oynama şansının son derece düşük olduğu ve tedavisine devam edildiği açıklandı.

Hakan Balta'nın ise sağ uyluğunda ödem olduğu ve tedavisinin maç gününe kadar süreceği öğrenildi.